*17:22JST スタートライン---名古屋市立田光中で福祉講話を実施

スタートライン＜477A＞は3日、2025年12月12日に名古屋市立田光中学校で1年生79名を対象に福祉講話「障害ってなんだろう？」を実施したと発表した。

講話では、障害を個人の問題ではなく社会や環境との関係性から捉える「社会モデル」をテーマに、ワークショップ形式で理解を深めた。具体例として「メガネがない世界なら、視力が低い人は『障害者』になる」との問いを提示し、技術や環境が整えば困難は解消し得ることを説明した。また、足が不自由な人が階段を前にした時、障害があるのは「本人の足」ではなく「階段しかない環境」であると定義し、「障害は人と環境の間にある」との視点を共有した。

さらに、「精神障害がある人」というレッテルで人を見るのではなく、その人が「どんな時に、何に困り、どうすれば解決できるのか」に着目する重要性を解説。応用行動分析学など科学的根拠に基づく支援の考え方を紹介し、「忘れ物が多いBさん」を例に、本人の性格を責めるのではなく、置き場所のルール化、前日準備、忘れ物防止タグ活用など、環境・方法調整による具体的解決策を提示することで、共創する姿勢が真の多様性理解に繋がることを強調した。

同社は、2026年05月に名古屋市中村区に「Diverse Village NAGOYA」を開設する予定で、今後、働く場での支援のみならず、教育現場などへの啓発活動を通じて課題を解消し、誰もが自分らしく生きる社会を創造していく。《KM》