*17:11JST メタリアル：高精度翻訳AIで翻訳の手間を81.7%削減、新たに9言語を追加

メタリアル＜6182＞の戦略領域における開発が進捗している。同社の連結子会社である株式会社ロゼッタは、2025年12月4日に開示した同社の新ビジョン「人手の修正が不要な翻訳AIを創る」の実現に向けて翻訳AI事業に関する新機能の開発および導入を順次進めており、重要な新機能として、2026年1月より、高精度産業翻訳AI「T-4OO（ティーフォーオーオー）」において、「高精度翻訳」の翻訳精度向上により「従来型翻訳」に比べて修正の手間が81.7%削減される大型のアップデートを実施した。今回は重要な追加の新機能として、「高精度翻訳」モードの対応言語を9言語追加している。

高精度翻訳では、最新の生成AI技術を取り入れることで、「文脈を踏まえた自然な訳文生成」、「長文や複雑な文章構造でも安定した品質」を実現している。既存の対訳や用語集を利用した際の反映率が向上し、「社内表現・専門用語の再現性向上」、「表現ブレの抑制」にもつながり、結果として、翻訳後の確認・修正箇所が減少、業務全体の効率化が期待できるようになっている。今回は高精度翻訳においてユーザーから特に要望の多かった言語を中心に、新たに9言語（ベトナム語、タイ語、インドネシア語、ミャンマー語、スペイン語、ドイツ語、ポルトガル語、フランス語、イタリア語）を追加している。これにより、製品マニュアルや取扱説明書をはじめとした専門文書の多言語展開を、より幅広い地域・市場で効率的に行うことが可能となる。

今回のアップデートは高精度翻訳を補強するものとなり、業績への影響は大きく寄与する可能性がある。同社の翻訳AI事業の収益の中核をなす部分が長期利用のロイヤル顧客であり、大型アップデートが収益アップに直結しやすい素地がある。

なお、2026年2月通期の売上高は前期比10.2%増の4,500百万円で過去最高売上を更新し、営業利益は同10.8%増の130百万円と増収増益に転じる見込み。同社ではAIとメタバース事業とM&Aでの成長により、2028年2月期の売上高で13,400百万円を目指している。10年以上の長期スパンであると、売上100,000百万円以上が目標となる。M&Aも多用されるであろうことで、利益は読み難いものの、実力値として最低限確保できるであろう営業利益率10%を2028年2月期で達成し、これも最低限の数値となるであろう上場企業の平均PER15倍が付いたとした場合、時価総額は120億円を上回る（現在54億円）。

短中期戦略では、成長可能性の高い４つの戦略領域を掲げている。（1）人手修正の要らない翻訳AIについては、2025年12月4日に子会社ロゼッタにて新ビジョンが発表され、今回のプレスリリースも含めて開発ペースが加速している。（2）製薬特化垂直統合エージェントAIについては後述の通り、特化型AI（製薬文書作成）の競争優位性を強みに順調に受注拡大中だ。（3）建築特化垂直統合エージェントAIでは、関連会社の四半期黒字化達成と、メタリアルグループとのシナジーで本格成長段階に入る。（4）事業創出全自動AIでは、事業創出の完全自動化に向けた開発を着実に進める。（1）については最も短期で数値が明確化する領域であり、（4）については前例のない大きなチャレンジとなるが達成できたら同社のステージが大きく変わる。《HM》