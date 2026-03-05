関連記事
3月5日本国債市場：債券先物は132円41銭で取引終了
3月5日本国債市場：債券先物は132円41銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2026年3月限
寄付132円64銭 高値132円64銭 安値132円32銭 引け132円41銭
2年 1.237％
5年 1.593％
10年 2.140％
20年 2.958％
5日の債券先物3月限は132円64銭で取引を開始し、132円41銭で引けた。
＜米国債概況＞
2年債は3.55％、10年債は4.12％、30年債は4.76％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.75％、英国債は4.44％、オーストラリア10年債は4.79％、NZ10年債は4.44％近辺で推移。（気配値）。
[本日の主要政治・経済イベント]
・17：00 スイス・2月失業率（予想：3.2％、1月：3.2％）
・19：00 ユーロ圏・1月小売売上高（予想：前月比＋0.2％、12月：－0.5％）
・22：30 米・10-12月期四半期非農業部門労働生産性（予想：前期比＋1.8％）
・22：30 米・前週分新規失業保険申請件数（前回：21.2万件）
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
