*16:05JST 3月5日本国債市場：債券先物は132円41銭で取引終了

[今日のまとめ]

＜円債市場＞

長期国債先物2026年3月限

寄付132円64銭 高値132円64銭 安値132円32銭 引け132円41銭

2年 1.237％

5年 1.593％

10年 2.140％

20年 2.958％



5日の債券先物3月限は132円64銭で取引を開始し、132円41銭で引けた。



＜米国債概況＞

2年債は3.55％、10年債は4.12％、30年債は4.76％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.75％、英国債は4.44％、オーストラリア10年債は4.79％、NZ10年債は4.44％近辺で推移。（気配値）。

[本日の主要政治・経済イベント]

・17：00 スイス・2月失業率（予想：3.2％、1月：3.2％）

・19：00 ユーロ圏・1月小売売上高（予想：前月比＋0.2％、12月：－0.5％）

・22：30 米・10-12月期四半期非農業部門労働生産性（予想：前期比＋1.8％）

・22：30 米・前週分新規失業保険申請件数（前回：21.2万件）

海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》