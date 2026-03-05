ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（14時台）～メドレックス、DyDoなどがランクイン

2026年3月5日 14:58

記事提供元：フィスコ

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[3月5日　14:15　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4586＞ メドレックス　　　 13497100 　64303.22　 323.86% 0.3157%
＜1599＞ iFJPX400　　1647 　19746.042　 284% -0.0237%
＜6081＞ アライドアーキ　　　5942700 　361822.02　 211.41% 0.1843%
＜2590＞ DyDo　　　　　　772600 　339295.26　 193.78% 0.1061%
＜8912＞ エリアクエスト　　　7255400 　263100.94　 166.73% 0.0809%
＜157A＞ Gモンスター　　　　330100 　148803.56　 143.94% 0.1506%
＜6614＞ シキノハイテック　　370300 　105305.44　 120.13% 0.1452%
＜7347＞ マーキュリアHD　　205400 　49690.22　 112.07% 0.0691%
＜1615＞ NF銀行業　　　　　17331720 　3314191.564　 112% 0.0519%
＜1366＞ iF225Wベ　　　18778791 　697735.123　 107.98% -0.0406%
＜1569＞ TPX－1倍　　　　654360 　166341.142　 105.24% -0.0211%
＜1619＞ NF建設資　　　　　6011 　103091.084　 103.92% 0.0108%
＜4151＞ 協和キリン　　　　　4640300 　3601044.36　 102.1% -0.0405%
＜8798＞ アドバンスク　　　　494300 　38033.12　 98.88% 0.1135%
＜1397＞ SMDAM225　　7513 　160234.588　 88.1% 0.0145%
＜4833＞ Defコンサル　　　3789100 　139784.24　 86.08% 0.1492%
＜2251＞ JGBダブル　　　　294110 　105612.313　 85.46% 0.0062%
＜2624＞ iF225年4　　　136667 　307581.042　 83.91% 0.0196%
＜2288＞ 丸大食　　　　　　　536800 　477624　 82.91% 0.0082%
＜6835＞ アライドHD　　　　1807600 　271230.4　 81.08% 0.0288%
<233A> iFインドN　　　　95069 　72755.62　 80.52% 0.003%
<1595> NZAMJリート　　200989 　217412.99　 80.08% 0.0114%
<4933> Ine　　　　　　　561100 　274797.66　 78.92% 0.0581%
<2338> クオンタムS　　　　7637100 　405894.76　 77.93% 0.3092%
<2017> iFJPX150　　161860 　84026.111　 74.89% 0%
<6378> 木村化　　　　　　　1665000 　1171535.58　 68.46% 0.1165%
<9287> JIF　　　　　　　1234 　49119.26　 63.85% 0%
<1563> グロース・コア　　　78473 　80478.2　 63.01% 0.0333%
<5588> ファーストA　　　　192900 　100387.28　 61.19% -0.0574%
<1473> Oneトピクス　　　68550 　132783.436　 60.63% 0.0137%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

