*14:58JST 出来高変化率ランキング（14時台）～メドレックス、DyDoなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [3月5日 14:15 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4586＞ メドレックス 13497100 64303.22 323.86% 0.3157%

＜1599＞ iFJPX400 1647 19746.042 284% -0.0237%

＜6081＞ アライドアーキ 5942700 361822.02 211.41% 0.1843%

＜2590＞ DyDo 772600 339295.26 193.78% 0.1061%

＜8912＞ エリアクエスト 7255400 263100.94 166.73% 0.0809%

＜157A＞ Gモンスター 330100 148803.56 143.94% 0.1506%

＜6614＞ シキノハイテック 370300 105305.44 120.13% 0.1452%

＜7347＞ マーキュリアHD 205400 49690.22 112.07% 0.0691%

＜1615＞ NF銀行業 17331720 3314191.564 112% 0.0519%

＜1366＞ iF225Wベ 18778791 697735.123 107.98% -0.0406%

＜1569＞ TPX－1倍 654360 166341.142 105.24% -0.0211%

＜1619＞ NF建設資 6011 103091.084 103.92% 0.0108%

＜4151＞ 協和キリン 4640300 3601044.36 102.1% -0.0405%

＜8798＞ アドバンスク 494300 38033.12 98.88% 0.1135%

＜1397＞ SMDAM225 7513 160234.588 88.1% 0.0145%

＜4833＞ Defコンサル 3789100 139784.24 86.08% 0.1492%

＜2251＞ JGBダブル 294110 105612.313 85.46% 0.0062%

＜2624＞ iF225年4 136667 307581.042 83.91% 0.0196%

＜2288＞ 丸大食 536800 477624 82.91% 0.0082%

＜6835＞ アライドHD 1807600 271230.4 81.08% 0.0288%

<233A> iFインドN 95069 72755.62 80.52% 0.003%

<1595> NZAMJリート 200989 217412.99 80.08% 0.0114%

<4933> Ine 561100 274797.66 78.92% 0.0581%

<2338> クオンタムS 7637100 405894.76 77.93% 0.3092%

<2017> iFJPX150 161860 84026.111 74.89% 0%

<6378> 木村化 1665000 1171535.58 68.46% 0.1165%

<9287> JIF 1234 49119.26 63.85% 0%

<1563> グロース・コア 78473 80478.2 63.01% 0.0333%

<5588> ファーストA 192900 100387.28 61.19% -0.0574%

<1473> Oneトピクス 68550 132783.436 60.63% 0.0137%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》