ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（10時台）～メドレックス、Gモンスターなどがランクイン

2026年3月5日 10:36

印刷

記事提供元：フィスコ

*10:36JST 出来高変化率ランキング（10時台）～メドレックス、Gモンスターなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[3月5日　10:25　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4586＞ メドレックス　　　 12953800 　64303.22　 320.99% 0.3157%
＜1599＞ iFJPX400　　1414 　19746.042　 270.02% -0.0054%
＜157A＞ Gモンスター　　　　330100 　148803.56　 143.94% 0.1506%
＜2590＞ DyDo　　　　　　500700 　339295.26　 139.85% 0.1061%
＜8912＞ エリアクエスト　　　5070500 　263100.94　 124.36% 0.1907%
＜7347＞ マーキュリアHD　　165100 　49690.22　 85.41% 0.0636%
＜2624＞ iF225年4　　　131844 　307581.042　 79.78% 0.0366%
＜4933＞ Ine　　　　　　　518800 　274797.66　 69.82% 0.0494%
＜1619＞ NF建設資　　　　　4237 　103091.084　 63.78% 0.0321%
＜1397＞ SMDAM225　　5951 　160234.588　 62.03% 0.0375%
＜233A＞ iFインドN　　　　74867 　72755.62　 53.88% 0.0005%
＜1473＞ Oneトピクス　　　63550 　132783.436　 52.55% 0.0364%
＜4151＞ 協和キリン　　　　　2977400 　3601044.36　 51.7% -0.0237%
＜2338＞ クオンタムS　　　　5571300 　405894.76　 43.09% 0.2061%
＜2288＞ 丸大食　　　　　　　352000 　477624　 37.38% 0.0159%
＜3733＞ ソフトウェアサー　　4500 　43685.6　 32.3% 0.0358%
＜1366＞ iF225Wベ　　　9657162 　697735.123　 31.9% -0.0813%
＜2630＞ MXS米株ヘ　　　　6421 　61508.898　 28.22% 0.0152%
＜1569＞ TPX－1倍　　　　322600 　166341.142　 27.25% -0.0388%
＜3776＞ ブロバンタワ　　　　1291500 　206734.24　 26.76% 0.0657%
<354A> iF高配50　　　　143896 　269640.237　 25.56% -0.0059%
<2525> NZAM225　　　2067 　86501.414　 24.74% 0.0397%
<1615> NF銀行業　　　　　7590500 　3314191.564　 22.4% 0.0696%
<2237> iF500ダ　　　　1736 　130769.548　 21.91% 0.0304%
<5588> ファーストA　　　　127800 　100387.28　 21.61% -0.0056%
<2084> 日本高配　　　　　　39533 　96112.636　 19.7% 0.0274%
<5933> アルインコ　　　　　138600 　126041.24　 19.61% 0.0381%
<3927> フーバーブレ　　　　86400 　53148.34　 18.01% 0.1033%
<9287> JIF　　　　　　　751 　49119.26　 14.43% 0.0015%
<6824> 新コスモス　　　　　22200 　101828　 12.37% 0.1013%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事