*10:36JST 出来高変化率ランキング（10時台）～メドレックス、Gモンスターなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [3月5日 10:25 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4586＞ メドレックス 12953800 64303.22 320.99% 0.3157%

＜1599＞ iFJPX400 1414 19746.042 270.02% -0.0054%

＜157A＞ Gモンスター 330100 148803.56 143.94% 0.1506%

＜2590＞ DyDo 500700 339295.26 139.85% 0.1061%

＜8912＞ エリアクエスト 5070500 263100.94 124.36% 0.1907%

＜7347＞ マーキュリアHD 165100 49690.22 85.41% 0.0636%

＜2624＞ iF225年4 131844 307581.042 79.78% 0.0366%

＜4933＞ Ine 518800 274797.66 69.82% 0.0494%

＜1619＞ NF建設資 4237 103091.084 63.78% 0.0321%

＜1397＞ SMDAM225 5951 160234.588 62.03% 0.0375%

＜233A＞ iFインドN 74867 72755.62 53.88% 0.0005%

＜1473＞ Oneトピクス 63550 132783.436 52.55% 0.0364%

＜4151＞ 協和キリン 2977400 3601044.36 51.7% -0.0237%

＜2338＞ クオンタムS 5571300 405894.76 43.09% 0.2061%

＜2288＞ 丸大食 352000 477624 37.38% 0.0159%

＜3733＞ ソフトウェアサー 4500 43685.6 32.3% 0.0358%

＜1366＞ iF225Wベ 9657162 697735.123 31.9% -0.0813%

＜2630＞ MXS米株ヘ 6421 61508.898 28.22% 0.0152%

＜1569＞ TPX－1倍 322600 166341.142 27.25% -0.0388%

＜3776＞ ブロバンタワ 1291500 206734.24 26.76% 0.0657%

<354A> iF高配50 143896 269640.237 25.56% -0.0059%

<2525> NZAM225 2067 86501.414 24.74% 0.0397%

<1615> NF銀行業 7590500 3314191.564 22.4% 0.0696%

<2237> iF500ダ 1736 130769.548 21.91% 0.0304%

<5588> ファーストA 127800 100387.28 21.61% -0.0056%

<2084> 日本高配 39533 96112.636 19.7% 0.0274%

<5933> アルインコ 138600 126041.24 19.61% 0.0381%

<3927> フーバーブレ 86400 53148.34 18.01% 0.1033%

<9287> JIF 751 49119.26 14.43% 0.0015%

<6824> 新コスモス 22200 101828 12.37% 0.1013%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》