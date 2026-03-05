関連記事
前日に動いた銘柄 part2三菱化工機、石川製作所、名村造船など
銘柄名<コード4日終値⇒前日比
栃木銀行＜8550＞ 850 -84
株式市場下落で日銀の追加利上げ期待は一段と後退も。
三菱化工機＜6331＞ 3160 -325
中東情勢悪化による短期的な業績懸念も。
東洋紡＜3101＞ 1549 -164
高値圏にある銘柄は利食い売りの対象に。
古河機械金属＜5715＞ 5130 -510
銅価格下落やレアアース関連の軟化で。
大平洋金属＜5541＞ 3080 -375
非鉄市況の下落で売り優勢、
筑波銀行＜8338＞ 575 -61
低位の地銀株が引き続き軟調推移。
野村マイクロ・サイエンス＜6254＞ 2950 -310
米半導体関連株の軟調地合いが影響。
三菱瓦斯化学＜4182＞ 4563 -422
ホルムズ海峡封鎖でメタノール供給に影響と。
TOWA＜6315＞ 2553 -249
SOX指数は4.5％超の下落に。
ダブル・スコープ＜6619＞ 155 -14
地合い悪化の中で処分売り圧力が強まる。
東邦銀行＜8346＞ 622 -67
地銀株売りの流れが波及。
MRKホールディングス＜9980＞ 131 +2
自社株買いによる需給改善期待手掛かりに押し目買い。
重松製作所＜7980＞ 1131 -216
過熱警戒感の強まりを反映。
JMACS＜5817＞ 1649 -229
3日は高寄り後に伸び悩む動きとなり。
細谷火工＜4274＞ 1563 -223
防衛関連の中小型株には利食い売りが優勢。
石川製作所＜6208＞ 2411 -418
過熱警戒感からの利食い売りが優勢。
千代化建＜6366＞ 1119 -124
地政学リスクの高まりによる中東事業の不透明感で。
名村造船＜7014＞ 4725 -525
日本製鉄の保有株比率が低下。
フォトシンス＜4379＞ 444 +25
フィジカルAI領域に参入。
Kudan＜4425＞ 1935 -42
26年3月期業績予想を上方修正。買い続かず。
ビーマップ<4316> 1131 -144
人工ダイヤモンド材料の受注案件で初回ロットの納品を完了したと発表し
3日賑わい本日は売り優勢。
レナサイエンス<4889> 1800 -104
「人工知能を活用した糖尿病治療支援プログラム医療機器」が
マッチングファンドプロジェクトとして実施。上値は重く買い続かず。
フィーチャ<4052> 319 -57
3日ストップ高の反動安。
アルファポリス<9467> 1273 +20
自社ヒット小説のテレビアニメが4月4日から放送。
リボミック<4591> 86 -13
3日人気化したが長い上ひげとなり手仕舞い売り誘う。
ソフトフロン<2321> 303 +28
3日まで5日続伸の余勢を駆って上伸。
データHR<3628> 483 -80
3日ストップ高で4日は売りが先行。
ラクサス<288A> 123 +1
ブライダルアイテムのピアリーと連携で基本合意。《CS》
