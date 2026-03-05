*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1ユニオンツール、三井海洋開発、東洋エンジニアリングなど

銘柄名<コード>4日終値⇒前日比

Uアローズ＜7606＞ 2643 +29

2月の小売＋ネット通販既存店売上高が12.9％増。

昨年8月の18.7％増以来の高い伸び。上値は重い。

ファーストリテ＜9983＞ 64320 -570

2月既存店は後半盛り返してプラス継続。株価反応は限定的。

オープンハウスグループ＜3288＞ 10680 +5

国内証券が投資判断と目標株価を引き上げ。上値は重い。

窪田製薬HD＜4596＞ 131 -34

利益確定売りや地合い悪化で軟調な展開続く。

ブライトパス＜4594＞ 63 +1

「CAR発現免疫細胞を含む細胞集団の製造方法」が米国で特許査定。

MTG＜7806＞ 5670 +330

先高観から改めて買い。製品への期待も後押し。

TOKYO BASE＜3415＞ 397 +33

2月の国内既存店売上が急回復。

ベイカレント＜6532＞ 4498 +239

米ソフトウェア株の上昇が刺激に。

ニデック＜6594＞ 2420 +154

調査報告書の公表で不透明感は後退へ。

ギフティ＜4449＞ 1018 +68

SBI証券では目標株価を引き上げ。

メドレー＜4480＞ 1830 +48

みずほ証券では投資判断を格上げ。

ライフドリンク カンパニー＜2585＞ 1217 +24

SMBC日興証券では緑茶茶葉価格高騰の影響は小規模と。

パンパシHD＜7532＞ 1012.5 +23.8

新業態の戦略発表会を開催。

オリエンタルランド＜4661＞ 2794 +78

リスク回避の資金向かう、優待権利取りも。

東宝＜9602＞ 1521.5 +31.5

リスク回避資金がエンタメ株の一角に向かう。

FOOD & LIFE COMPANIES＜3563＞ 9903 +308

2月の月次動向をポジティブ視。

トレンドマイクロ＜4704＞ 5230 +101

米情報ソフト関連上昇でリバウンド狙い。

協和キリン＜4151＞ 2231 -500

アトピー性皮膚炎治療薬候補の治験中止を発表。

日鉄鉱業＜1515＞ 3395 -620

銅をはじめ非鉄市況の下落の影響で。

オプトラン＜6235＞ 2823 -347

天井到達感からの見切り売りが優勢に。

大阪チタニウムテクノロジーズ<5726> 2875 -400

非鉄株安の流れが波及する展開に。

三井E＆S<7003> 6909 -876

利食い売りの対象となりきつい下げに。

武蔵精密工業<7220> 2790 -250

ハイテク株安でAI関連にも売り集まる。

住友金属鉱山<5713> 10735 -1260

金相場の大幅反落を売り材料視。

ユニオンツール<6278> 14870 -1550

3日にかけ大きく水準訂正してきた反動も。

三井海洋開発<6269> 12295 -1295

信用残も高水準でリスク回避の売りが向かう。

東洋エンジニアリング<6330> 2779 -286

地合い悪化の中で業績懸念が一段と強まる。《CS》