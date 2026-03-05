*05:13JST 3月4日のNY為替概況

4日のニューヨーク外為市場でドル・円は157円42銭まで上昇後、156円88銭まで反落し、引けた。

米・2月ADP雇用統計やISM非製造業景況指数が予想を上回り、一時ドル買いが強まったが、トランプ米大統領による中東産石油の安全輸送公約で、原油価格の上昇が一服したためインフレ懸念が緩和。ドル買いが後退した。

ユーロ・ドルは1.1652ドルまで強含んだのち、1.1616ドルまで反落し、引けた。

ユーロ・円は183円07銭から182円48銭まで下落。

ポンド・ドルは1.3385ドルから1.3347ドルへ弱含み推移した。

ドル・スイスは0.7820フランへ上昇後、0.7791フランまで下落した。



[経済指標]

・米・2月ADP雇用統計：＋6.3万人（予想：＋5万人、1月：＋1.1万人←＋2.2万人）

・米・2月サービス業PMI確定値：51.7（予想52.3、速報52.3）

・米・2月総合PMI確定値：51.9（予想52.3、速報52.3）

・米・2月ISM非製造業景況指数：56.1（予想：53.5、1月：53.8）《KY》