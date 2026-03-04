*18:05JST サインポスト---「Global GO!」拡大に向けIMソリューションと協働開始

サインポスト＜3996＞は2日、EC事業者向けツールや専門メディアを展開するIMソリューションと、ECソリューション「Global GO!」の拡大に向けた戦略的協働パートナーシップを開始したと発表した。

出荷業務DXツール「Global GO! Smooth EC」のプロモーションを中心に連携を進める。

サインポストは2025年10月に中堅小売事業者から個人までを対象としたECソリューションブランド「Global GO!」を立ち上げ、その第1弾として「Smooth EC」をリリースしている。EC事業者の経営基盤を支えるプラットフォームとして導入拡大を図る中、EC業界で豊富な運営知見や顧客ネットワーク、マーケティングノウハウを有するIMソリューションを、市場浸透およびプロダクト高度化における戦略的協働パートナーに位置付けた。

具体的には、マーケティング戦略の立案・実行、導入事例の創出や情報発信、メディア活用やイベント連携、KPI設計と改善提案などを通じて市場拡大を推進する。また、現場ニーズを反映した機能改善提案や導入企業フィードバックの構造化、業態別最適化設計、市場トレンドを踏まえたアップデート企画などにより、プロダクト進化も図る。

今後は実務を通じて両社の強みを検証・最大化し、より広範な業務提携の可能性も検討するとしている。《KM》