サインポスト　サインポスト×第四北越銀行「DX宣言ワークショップ」を開始

サインポスト＜3996＞は2日、中堅・中小企業のDXを支援する「DX伴走支援サービス」において、新サービス「DX宣言ワークショップ」の提供を開始したと発表した。
あわせて第四北越銀行が提供する「第四北越DXコンサルティングサービス」の「DX社内研修サービス」としても同行より提供が始まった。
同ワークショップは、DX宣言書策定支援サービスを利用した企業を主な対象に、宣言後の行動推進力を高める実践型プログラムである。経営層から現場までがDXの意義を共有し、業務や組織変革を自分ごととして捉え、全社的な主体的行動につなげることを目的とする。
DXリテラシー向上研修やSOAR分析を活用した「ありたい姿」の具体化、現状把握と課題の可視化、スモールスタートDXによる段階的なロードマップ策定などを実施する。
実施事例として新潟県村上市のヤマノイでは、経営層から一般社員までが参加し、課題抽出から解決策の議論まで主体的に取り組んだ。
両社で地域企業のDX自走化を支援し、宣言策定から実装・定着まで段階的に伴走するとしている。《KM》
