*17:18JST 東京為替：ドル・円は軟調、アジア大幅株安を嫌気

4日の東京市場でドル・円は軟調。イラン情勢の不透明感で有事のドル買いに変わりはなく、午前中に157円86銭まで上昇する場面もあった。午後の取引では原油高による経済への影響が懸念され、アジア株安を嫌気した円買いで157円18銭まで値を下げた。

・ユ-ロ・円は183円22銭から182円38銭まで下落。

・ユ-ロ・ドルは1.1575ドルから1.1627ドルまで値を上げた。

・日経平均株価：始値55,470.88円、高値55,701.27円、安値53,618.20円、終値54,245.54円(前日比2,033.51円安)

・17時時点：ドル・円157円40-50銭、ユ-ロ・円182円70-80銭

【要人発言】

・植田日銀総裁

「毎回の会合で利用可能なデータや情報を精査して適切に政策を判断」

「適切な政策が行われず、物価が上振れれば長期金利にも上昇リスク」

「中心的見通しから大きく外れれば金融政策の話も変わる」

「中東情勢の緊迫化、エネルギー価格や市場介し日本経済に大きな影響も」

「中東情勢の帰趨や内外経済への影響、注意深く見ていきたい」

「2月16日の高市首相との懇談、経済金融情勢について一般的な意見交換」

「経済・物価情勢が改善し、中心的見通し実現するなら政策金利引き上げ」

「足元の中東情勢、影響を引き続き注視」

「物価目標の持続的・安定的実現のためには賃金も相応の伸びが必要」

「実質賃金の上昇率を金融政策の目標にするのはなかなか難しい」

「政府と常に密な意見交換し、物価安定を実現する」

・片山財務相

「金融政策の具体的な執行は日銀に任せている」

「現時点でアコードを見直す状況ではない」

「「市場動向は非常に難しい状況になっているが、いつも以上に十分注視」

「レートについての言及はできない」

【経済指標】

・豪・10-12月期国内総生産：前年比+2.6％（予想：+2.2％）

・中・2月製造業PMI：49.0（予想：49.1、1月：49.3）

・中・2月RatingDog製造業PMI：52.1（予想：50.0、1月：50.3）

・中・2月RatingDogサービス業PMI：56.7（予想：52.4、1月：52.3）《TY》