ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅に3日続落、アドバンテストやソフトバンクGが2銘柄で約557円分押下

2026年3月4日 17:08

印刷

記事提供元：フィスコ

*17:08JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅に3日続落、アドバンテストやソフトバンクGが2銘柄で約557円分押下
4日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり19銘柄、値下がり206銘柄、変わらず0銘柄となった。

前日3日の米国株式市場は下落。トランプ大統領が目標達成するまで何があっても対イラン攻撃を継続すると断固とした方針を示したため、中東危機の長期化や原油高に加え、プライベートクレジットを巡る懸念もさらなる重しとなった。終盤にかけ、トランプ政権がホルムズ海峡のタンカー運航を巡り必要とあれば海軍が護衛すると発表し、原油価格の上昇が止まると下げ幅を縮小した。米株市場を横目に、3月4日の日経平均は3日続落して取引を開始した。その後もじりじりと下げ幅を広げると、軟調推移を継続した。昨日の米株式市場で主要指数が下落したほか、イスラエルと米国によるイラン攻撃が長期化するとの懸念が根強く、投資家心理を慎重にさせた。また、高市早苗政権の政策期待を受けて年初からの上昇が目立っていた日本株には、利益確定売りが膨らんだ。短期間でイラン攻撃が終結するという投資家の期待は修正を迫られており、全業種が下落するなか、後場以降は54000円付近で軟調もみ合い展開となった。

大引けの日経平均は前営業日比2033.51円安の54245.54円となった。東証プライム市場の売買高は34億4286万株、売買代金は10兆5696億円だった。業種別では、石油・石炭製品、非鉄金属、卸売業を筆頭にすべての業種が下落した。東証プライム市場の値上がり銘柄は7.7％、対して値下がり銘柄は90.8％となっている。

値下がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約327円押し下げた。同2位はソフトバンクG＜9984＞となり、東エレク＜8035＞、ファナック＜6954＞、フジクラ＜5803＞、豊田通商＜8015＞、ファーストリテ＜9983＞などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップはベイカレント＜6532＞となり1銘柄で日経平均を約7円押し上げた。同2位はTDK＜6762＞となり、任天堂＜7974＞、バンナムHD＜7832＞、ソニーG＜6758＞、ZOZO＜3092＞、トレンド＜4704＞などがつづいた。


*15:30現在

日経平均株価 　54245.54(-2033.51)

値上がり銘柄数 19(寄与度+43.88)
値下がり銘柄数 206(寄与度-2077.39)
変わらず銘柄数 0


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜6532＞　ベイカレント　　　　　4498　 239　 7.99
＜6762＞　TDK　　　　　　　2104.5　 10.5　 5.26
＜7974＞　任天堂　　　　　　　　8702　 114　 3.81
＜7832＞　バンナムHD　　　　　 4101　 35　 3.51
＜6758＞　ソニーG　　　　　　　 3389　 21　 3.51
＜3092＞　ZOZO　　　　　　　 1159　 34　 3.41
＜4704＞　トレンドマイクロ　　　5230　 101　 3.38
＜7453＞　良品計画　　　　　　　3484　 40　 2.67
＜4661＞　オリエンタルランド　　2794　 78　 2.61
＜4307＞　野村総合研究所　　　　4143　 73　 2.44
＜9735＞　セコム　　　　　　　　5938　 33　 2.21
＜4324＞　電通グループ　　　　　2770　 36　 1.20
＜6702＞　富士通　　　　　　　　3443　 21　 0.70
<9602>　東宝　　　　　　　　1521.5　 31.5　 0.53
<6701>　日本電気　　　　　　　4192　 24　 0.40
<3697>　SHIFT　　　　　　 662.8　 6.3　 0.21
<3086>　Jフロント　　　　　2405.5　 1.5　 0.03
<9147>　NXHD　　　　　　　3751　 1　 0.01
<9501>　東京電力HD　　　　　 637.6　 0.2　 0.00

○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 24500　 -1225 -327.57
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　 3706　 -286 -229.43
＜8035＞　東エレク　　　　　　 40690　 -1910 -191.53
＜6954＞　ファナック　　　　　　6202　 -402　-67.19
＜5803＞　フジクラ　　　　　　 25375　 -1975　-66.02
＜8015＞　豊田通商　　　　　　　6354　 -469　-47.03
＜9983＞　ファーストリテ　　　 64320　 -570　-45.73
<4062>　イビデン　　　　　　　7950　 -668　-44.66
<8058>　三菱商事　　　　　　　4953　 -362　-36.30
<4063>　信越化　　　　　　　　5934　 -183　-30.58
<7203>　トヨタ自動車　　　　　3520　 -182　-30.42
<6146>　ディスコ　　　　　　 68960　 -4070　-27.21
<8031>　三井物産　　　　　　　5564　 -395　-26.41
<6971>　京セラ　　　　　　　2580.5　 -96.5　-25.80
<5713>　住友金属鉱山　　　　 10735　 -1260　-21.06
<6988>　日東電工　　　　　　　3263　 -123　-20.56
<7735>　SCREEN　　　　　19735 -1430　-19.12
<4543>　テルモ　　　　　　　　1942　 -71.5　-19.12
<8830>　住友不動産　　　　　　4834　 -279　-18.65
<6367>　ダイキン工業　　　　 18935　 -545　-18.22《CS》

関連記事