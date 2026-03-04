関連記事
東証グロ－ス指数は大幅に3日続落、リスク回避ムード一段と強まる
東証グロース市場指数 926.60 -41.18／出来高 4億3937万株／売買代金 1995億円東証グロース市場250指数 713.20 -31.13／出来高 3億1077万株／売買代金 1774億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって大幅に3日続落。値下がり銘柄数は536、値上がり銘柄数は55、変わらずは9。
前日3日の米株式市場でダウ平均は3日続落。中東危機の長期化や原油高が警戒され、株価の重しとなった。一方、終盤にかけ、トランプ政権がホルムズ海峡のタンカー運航を海軍が護衛すると発表したことなどが株価の支えとなった。
今日のグロ－ス市場は売りが優勢の展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は3.56％安となった。イスラエルと米国によるイラン攻撃が長期化するとの懸念が根強く、昨日に続きリスク回避ムードが継続した。昨日の米株式市場で主要指数が下落したことも東京市場の株価の重しとなった。さらに、人工知能（AI）が企業の業務を代替するとの見方や、巨額のAI投資に対する警戒感が根強いことも引き続き投資家の投資姿勢を慎重にさせた。一方、トランプ米大統領がホルムズ海峡を通過するタンカーを米海軍が護衛すると表明したことを受け、原油価格上昇に対する警戒感がやや和らいだが、今日は市場心理が上向くことはなく、東証グロース市場指数は前場は下げ幅を拡大し、後場は下げ止まったが戻りの鈍い展開だった。
個別では、人工ダイヤモンド材料の受注案件で初回ロットの納品を完了したと発表し前日賑わい本日は売り優勢となったビーマップ＜4316＞、前日ストップ高の反動安となったフィーチャ＜4052＞、前日人気化したが長い上ひげとなり手仕舞い売りを誘ったリボミック＜4591＞、前日ストップ高で本日は売りが先行したデータHR＜3628＞が下げた。時価総額上位銘柄では、トライアル＜141A＞やSyns＜290A＞が下落。値下がり率上位には、窪田製薬HD＜4596＞、アーキテクツSJ＜6085＞などが顔を出した。
一方、フィジカルAI領域に参入すると発表したフォトシンス＜4379＞、自社ヒット小説のテレビアニメが4月4日から放送されると発表したアルファポリス＜9467＞、前日まで5日続伸の余勢を駆って上伸したソフトフロン＜2321＞、先高観や製品への期待から買い直されたMTG＜7806＞が上げた。時価総額上位銘柄では、フリー＜4478＞やグロービング＜277A＞が上昇。値上がり率上位には、Welby＜4438＞、スカイマーク＜9204＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4438|Ｗｅｌｂｙ | 447| 80| 21.80|
2| 2321|ソフトフロン | 303| 28| 10.18|
3| 7806|ＭＴＧ | 5670| 330| 6.18|
4| 4379|フォトシンス | 444| 25| 5.97|
5| 9257|ＹＣＰ | 765| 35| 4.79|
6| 9204|スカイマーク | 403| 18| 4.68|
7| 4397|チームスピリット | 416| 16| 4.00|
8| 277A|グロービング | 2214| 77| 3.60|
9| 5029|サークレイス | 600| 19| 3.27|
10| 4478|フリー | 2032| 64| 3.25|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4596|窪田製薬ＨＤ | 131| -34| -20.61|
2| 6085|アキテクツＳＪ | 2391| -500| -17.30|
3| 4052|フィーチャ | 319| -57| -15.16|
4| 3628|データＨＲ | 483| -80| -14.21|
5| 4591|リボミック | 86| -13| -13.13|
6| 7774|Ｊ・ＴＥＣ | 693| -100| -12.61|
7| 4263|サスメド | 924| -125| -11.92|
8| 6081|アライドアーキ | 358| -48| -11.82|
9| 4316|ビーマップ | 1131| -144| -11.29|
10| 6521|オキサイド | 2960| -370| -11.11|《SK》
