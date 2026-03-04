*16:38JST セキュア---小売・金融500店舗超へ「キーレス顔認証ソリューション」の導入決定

セキュア＜4264＞は3日、リアル空間へのAI実装を通じてリテールDXを加速化させる取り組みの一環として、小売店や金融機関などの多店舗展開企業向けに、顔認証を活用した「キーレス顔認証ソリューション」の500店舗以上への導入が決定したと発表した。

従業員通用口などの入退室管理を顔認証に切り替えることで、物理鍵の管理に伴う現場の負担を解消し、業務効率の向上とセキュリティ強化を同時に実現する。

同ソリューションは、高度なAI技術を出入り口の顔認証という「普段使い」のシステムとして提供し、多店舗運営の最適化を支援する。顔認証端末の導入によるキーレス化で、物理鍵の貸し借りや紛失リスクを排除し、開錠・施錠のために特定の責任者が拘束される状況を解消することで、現場の精神的負担を軽減し、柔軟なワークスタイルの実現に寄与する。また、企業の人事マスターデータと連携し、店舗ごとの従業員情報を自動更新する仕組みを構築する。異動や入社に伴う登録作業をAIが支えるシステムで自動化し、本部・現場双方の管理工数を削減することで、リテールDXを運用面から加速させる。《KM》