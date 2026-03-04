*15:41JST 新興市場銘柄ダイジェスト:Kudanが続落、フォトシンスが大幅反発

＜9467＞ アルファポリス 1273 +20

大幅に3日ぶり反発。自社のヒット小説「最強の職業は勇者でも賢者でもなく鑑定士（仮）らしいですよ？」のテレビアニメーションが4月4日から放送されると発表している。累計100万部（漫画、電子含む）を数えるファンタジー小説のシリーズで、原作小説とコミカライズ最新巻を3月16日に同時刊行する。アニメ化は拡販につながるとの期待から、買いが先行しているようだ。

＜288A＞ ラクサス 123 +1

もみ合い。ブライダルアイテムなどを取り扱うピアリー（岐阜県羽島市）とShaaS連携に関する基本合意を締結したと発表している。ピアリーは、結婚式の準備から引き出物・内祝いなどのサービスを提供している。ラクサス・テクノロジーズが提供するブランドバッグのシェアリングプラットフォームをOEM提供し、ピアリーが新たに展開するブランドバッグシェアリングサービスの実現を目指す。

＜4425＞ Kudan 1935 -42

続落。26年3月期の営業損益予想を従来の7.70億円～7.30億円の赤字から7.20円～6.80億円の赤字（前期実績8.00億円の赤字）に上方修正している。世界的なフィジカルAI市場の本格化に伴う官民投資の加速を背景に事業機会が拡大し、デジタルツイン関連及びHW・SWパッケージを中心に好調に推移しているため。大型案件の売上確定プロセスが進捗したことも赤字縮小の要因となる見通し。

＜4379＞ フォトシンス 444 +25

大幅反発。新規事業の創出を目指し、新たにフィジカルAI領域に参入すると発表している。研究開発拠点として「フォトシンス・フィジカルAI・ラボ」を開設し、稼働を開始した。無人化・省人化ソリューションのための業務支援ロボットなどの研究開発と社会実装を目的としており、開発するフィジカルAIは、清掃、ビルメンテナンス、総務事務、警備、商品陳列、福祉・介護などを担うロボットを想定しているという。

＜5537＞ AlbaLink 3030 -35

続落。立川支店を8月31日に東京支店へ統合すると発表している。需給が旺盛、または地理的に広い都道府県に複数支店を配置することを検討しており、試験的な取り組みとして東京都内に2支店を配置していたが、現時点では業績への寄与は限定的であると判断した。AlbaLink株は前日に10％超も急落しているため、押し目買いも入ったようだが、地合いの悪さに下落に転じている。

＜4596＞ 窪田製薬HD 131 -34

大幅に4日続落。目立った売り材料は出ていないが、商いを伴って値を下げている。窪田製薬ホールディングス株は25年12月期の業績予想（営業損益予想は8.77億円の赤字、前期実績13.45億円の赤字）の発表を契機に急伸し、2月13日に昨年来高値を付けた。その後は利益確定売りやグロース市場全体の地合い悪化につれて軟調な展開が続いており、25日移動平均線を下回る株価推移となっている。《YY》