ミガロホールディングス　「FreeiD」を「コンフォリア・リヴ永福町」に導入

ミガロホールディングス＜5535＞は3日、子会社であるDXYZが開発提供する顔認証IDプラットフォーム「FreeiD（フリード）」を、東急不動産ホールディングス＜3289＞の子会社である東急不動産の賃貸レジデンス「コンフォリア・リヴ永福町」に導入したと発表した。

同物件は共用部に加え専有部まで顔認証を導入する「オール顔認証マンション（R）」となり、2026年2月末竣工、2026年3月入居開始予定である。

「コンフォリア・リヴ永福町」は東京都杉並区大宮に所在し、京王井の頭線「永福町」駅から徒歩11分、総戸数41戸、間取りは1DKの新築賃貸レジデンスである。エントランス、宅配ボックス、エレベーター、ゴミ置き場、駐輪場、専有部に「FreeiD」を導入している。

東急不動産の賃貸レジデンスへの「FreeiD」導入は本物件で5物件目となる。顔認証により、両手が塞がっている場合でも出入りできる利便性と、高いセキュリティの両立を図る。《KM》