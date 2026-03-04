*15:04JST オルガノ---台湾顧客の大型案件が主導、米国投資も追い風となり利益率改善進む

オルガノ＜6368＞は、純水・超純水設備を中核とする総合水処理エンジニアリング会社である。半導体製造工程で不可欠な超純水（不純物を極限まで除去した高純度水）設備の設計・施工・運転管理を主力とし、排水処理・回収設備や水処理薬品なども展開する。事業は「水処理エンジニアリング事業」と「機能商品事業」の2本柱で構成され、売上の大半をエンジニアリング事業が占める。半導体メーカー向け案件が成長ドライバーであり、台湾や米国など海外比率も高い。親会社は東ソー＜4042＞で約40％を保有する。

2026年3月期第3四半期累計の連結業績は、売上高1,277億円（前年同期比10.4％増）、営業利益261億円（同32.2％増）と増収増益で着地した。受注高は1,294億円（同9.7％増）と堅調に推移している。増益要因は、台湾・米国における半導体向け大型プラント案件の順調な進捗に加え、収益性の高いソリューション売上の拡大が寄与したことによる。特に台湾案件の採算改善が利益率向上を後押しした。

セグメント別では、水処理エンジニアリング事業が電子産業向け大型案件の進捗を背景に売上・利益ともに拡大した。生成AI向け先端半導体投資が活発で、台湾や米国での工事が順調に推移している。一方、機能商品事業は食品分野における低採算取引整理の影響などがあったものの、電子産業向け水処理薬品や機能材が堅調に推移し、受注高・売上高は前年並みを確保した。

2026年3月期通期計画は、売上高1,750億円（前期比7.2％増）、営業利益360億円（同15.7％増）を見込む。第３四半期までの進捗は良好であり、通期計画通りの着地を見込む。大型案件の受注時期に多少のズレが生じても業績への影響は限定的と会社はみている。半導体市場では生成AI向け最先端半導体の設備投資が活発で、台湾や米国での投資継続が追い風となっている。一方、EV減速に伴うパワー半導体分野は足元で弱含むが、同社は最先端ロジック・AI向け案件の比重が高く、影響は限定的とみられる。

同社は台湾での豊富な実績と高い技術対応力を強みとする。また、半導体向け超純水はナノレベルの水質管理が求められ、過去の実績と信頼性が参入障壁となる。さらに、単なる設備納入にとどまらず、水質分析・評価技術や納入後のメンテナンス事業、設備保有型サービスによる長期契約モデルを構築している点も差別化要因である。これにより、設備投資サイクルに左右されやすいイニシャル案件に対し、安定収益源を積み上げている。

中長期経営計画では「ORGANO2030」を掲げており、2031年度には売上高2,500億円、営業利益450億円、営業利益率15-18％以上、ROE15％以上、ROIC12％以上を目標とする。足元では利益水準が計画を上回るペースで推移しており、収益性の改善が進んでいる。成長戦略としては、半導体市場の拡大に対応した体制強化に加え、グローバルでのエンジニア採用・育成の推進、デジタル活用による設計・施工の効率化を進める。ベトナムのグローバルエンジニアリングセンターでは若手人材の育成を強化し、設計能力の向上と生産性改善を図っている。また、メンテナンスサービス拡大に向けた設備保有型モデルへの投資として、3年間で300～400億円を投じ、長期的かつ安定的な収益基盤の構築を目指す。海外展開については、米国現地法人を軸とした事業拡大を進めるとともに、長期的にはインド市場への展開も視野に入れている。

株主還元では、2026年3月期の年間配当を190円（前期比30円増）と予想し、期初170円から20円増額修正している。配当性向30％以上の水準を維持し、成長投資と還元のバランスを重視する姿勢を示している。

総じて、同社はAI向け半導体投資の拡大という外部環境を追い風に、台湾および米国での大型案件の進捗と採算改善を背景として利益成長を加速させている。高い水処理技術力と実績に裏付けられた参入障壁、さらに設備保有型を含むソリューションビジネスの拡大が中長期的な競争優位性を支えている。今後も半導体設備投資の動向が業績を左右するものの、受注基盤と収益構造の改善を踏まえれば、収益性の持続的な向上が期待される。《KM》