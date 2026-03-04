*15:03JST レイズネクスト---法定需要に支えられる安定基盤、かつ利回り4％の高配当銘柄

レイズネクスト＜6379＞は、2019年に新興プランテックとJXエンジニアリングの経営統合により誕生したプラントメンテナンス大手だ。ENEOSホールディングスの持分法適用会社として、製油所や石油化学プラント向けの保全工事を主力に展開する。事業は「メンテナンス」「タンク」「エンジニアリング」の3分野で構成され、売上の約7割を石油・石油化学関連が占める。ビジネスモデルの中核は、定期修理工事（法律で義務付けられた設備点検・補修）を軸とする受注型モデルであり、法定点検需要に支えられるため景気変動の影響を受けにくい点が特徴だ。また、大規模定期修理に必要な動員力を有する企業は国内でも限られており、これが高い参入障壁となっている。

2026年3月期第3四半期累計の連結業績は、売上高1,314億円（前年同期比12.9％増）、営業利益113億円（同64.4％増）と増収増益で着地した。上期の受注増加と完成工事高の拡大が寄与したほか、前年度に発生した譲渡制限付株式制度導入に伴う一過性費用約12億円が今期は発生しなかったことも利益押上げ要因となった。分野別では、メンテナンスにおける定期修理工事の増加、タンク分野の保全工事拡大、エンジニアリング分野の大規模工事進捗がそれぞれ増収に貢献した。特に定期修理工事では追加工事が想定以上に増加し、施工効率の向上等により、全体の採算性改善につながった。

中間時点の受注高は899億円（前年同期比22.2％増）、売上高893億円（同18.9％増）、営業利益78億円（同124.5％増）と好調であり、上期の受注増が通期見通し引き上げの背景となっている。通期計画は売上高1,680億円（前期比6.8％増）、営業利益138億円（同27.1％増）を見込む。受注残高は前期実績および期初計画を上回る水準にあり、一定の業績可視性が確保されている。リスク要因としては受注時期のズレや工事進捗の変動が挙げられるが、法定点検需要の安定性を背景に大きな下振れリスクは限定的とみられる。

市場環境をみると、国内石油精製・石油化学設備の老朽化が進行しており、保全・大規模修繕需要は堅調に推移している。設備停止を伴う定期修理は必須であるため、価格競争よりも安全管理能力や施工実績が重視される傾向にある。同社は長年の実績と顧客基盤を有し、採算性の高い案件選別も進めている。加えて、カーボンニュートラル関連設備やGX分野への参入を進めており、川崎重工業との協業など新規分野開拓にも取り組む。

大規模製油所定期修理に対応できる動員体制を強みに、同社は統合後のシナジー創出により基盤を固め、第2次中期経営計画までで組織統合と効率化を進めてきた。現在の第3次中期経営計画（2025年度～2028年度）は「第4次中計へ向けた変革期」と位置付けられ、2029年3月期に売上高1,710億円、営業利益136億円、ROE9.5％以上を目標に掲げる。重点施策は、メンテナンス基盤の強化、DX（デジタルトランスフォーメーション）投資による生産性向上、カーボンニュートラル案件拡大である。設計部門に高度な3Dモデルを導入するなどデジタル活用を進め、現場作業の効率化や品質向上を図る。

労働人口減少への対応も重要テーマである。同社は監督業務を主軸とし、協力会社と連携する体制をとるが、技能者不足は業界共通課題でもある。新卒・中途採用の強化に加え、デジタル活用による省力化、協力会社支援を進めることで持続的な施工能力確保を目指す。

株主還元については、2026年3月期の年間配当予想を従来の91円から104円へ増額修正し、連結配当性向60％以上を目標とする方針を明確化している。足元の株価水準を前提とした配当利回りは約4％であり、法定点検需要に支えられた安定収益基盤を背景に、インフラ関連の高配当銘柄としての魅力は一段と高まっている。加えて、2025年5月より株主優待制度を導入し、継続保有年数に応じて優待ポイントが増加する設計とすることで、中長期保有を志向する個人投資家層の拡大にも取り組んでいる。

総じて同社は、法定点検需要に支えられる安定収益基盤を有しつつ、追加工事増加や一過性費用剥落により今期は大幅増益を見込む。中期的にはDXとGX領域への展開が収益性向上の鍵となる。高配当方針と業績安定性を背景に、インフラ関連ディフェンシブ銘柄として中長期投資対象に位置付けられよう。《KM》