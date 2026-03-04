*15:02JST マクセル---国内大手VC「ジャフコ」が運用する新規ファンド(V8)への出資を決定

マクセル＜6810＞は3日、国内大手ベンチャーキャピタルであるジャフコグループが運用する「ジャフコ V8 投資事業有限責任組合」への出資を決定したと発表した。

出資額は総額10億円で、同ファンドの運用期間は10年間である。ジャフコは1973年設立以降の累計上場社数が1,000社を超える実績を有し、スタートアップ企業への資金提供・経営支援のみならず、スタートアップとファンド出資者との協業支援も行っているとされる。

マクセルは2026年3月1日付で村田製作所＜6981＞の一次電池事業を譲受し、小型電池領域で規模と先進性の両面からグローバルNo.1をめざす戦略を進めている。同社はこの出資を通じて、ジャフコの持つネットワークを活用し、幅広い先端技術や製品・サービスを有するスタートアップとの共創を進めることで、小型電池領域における革新的技術の獲得や新製品・新事業の創出加速、生産効率の向上（品質・コスト・納期の最適化）を狙うとしている。《KM》