出来高変化率ランキング（13時台）～松屋R＆D、日産東HDなどがランクイン

2026年3月4日 14:36

記事提供元：フィスコ

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[3月4日　13:15　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜4594＞ ブライトパス　　　 　73393800 　213300.64　 341.92% 0.0967%
＜1368＞ iFTPXWベ　　 　3235450 　50128.051　 278.58% 0.08%
＜7317＞ 松屋R＆D　　　　 　826700 　87678.1　 264.45% -0.0009%
＜2557＞ SMDAMトピ　　 　70260 　34880.99　 239.78% -0.0417%
＜1591＞ NFJPX400　 　37004 　140932.986　 226.79% -0.0447%
＜1305＞ iFTPX年1　　 　1030430 　495150.77　 215.01% -0.0446%
＜1938＞ 日リーテック　　　 　840500 　463811.4　 192.64% -0.0294%
＜2641＞ GXGリーダー　　 　69118 　52229.652　 183.55% -0.0486%
＜1546＞ NFダウヘ無　　　 　11064 　156813.408　 176.24% -0.0033%
＜395A＞ 業界地銀　　　　　 　282870 　54995.48　 167.95% -0.0742%
＜352A＞ LOIVE　　　　 　76200 　13164.38　 166.06% -0.0662%
＜2564＞ GXSディビ　　　 　87927 　208738.517　 158.59% -0.0417%
＜8985＞ JHR　　　　　　 　196240 　3282791.82　 155.34% -0.0198%
＜8291＞ 日産東HD　　　　 　649700 　74844.14　 151.67% -0.0113%
＜414A＞ オーバラップ　　　 　651900 　151378.82　 144.01% -0.0363%
＜1364＞ iSJPX400　 　75796 　56895.141　 142.65% -0.0451%
＜3415＞ トウキョベース　　 　2113200 　218718.72　 137.42% 0.0796%
＜354A＞ iF高配50　　　 　189039 　143184.097　 135.51% -0.0411%
＜6594＞ ニデック　　　　　 　30856300 　20557811.02　 135.01% 0.0741%
＜1345＞ 上場Jリート　　　 　373400 　189778.96　 134.42% -0.012%
<1367> iFTPXダ　　　 　61024 　1230291.13　 128.39% -0.0873%
<1488> iFJリート　　　 　406809 　213046.477　 126.81% -0.0146%
<6093> エスクローAJ　　 　746700 　47978.5　 126.05% 0%
<4235> UFHD　　　　　 　266100 　52034　 123.16% -0.0623%
<7819> 粧美堂　　　　　　 　137100 　54058.1　 121.02% -0.1127%
<399A> 上日高50　　　　 　449341 　309919.208　 118.35% -0.0587%
<5280> ヨシコン　　　　　 　39200 　31926.6　 116.17% -0.0725%
<4958> 長谷川香　　　　　 　224900 　206645.88　 114.85% -0.0084%
<6069> トレンダーズ　　　 　226500 　59276.16　 113.76% -0.0464%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

