出来高変化率ランキング（13時台）～松屋R＆D、日産東HDなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月4日 13:15 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜4594＞ ブライトパス 73393800 213300.64 341.92% 0.0967%
＜1368＞ iFTPXWベ 3235450 50128.051 278.58% 0.08%
＜7317＞ 松屋R＆D 826700 87678.1 264.45% -0.0009%
＜2557＞ SMDAMトピ 70260 34880.99 239.78% -0.0417%
＜1591＞ NFJPX400 37004 140932.986 226.79% -0.0447%
＜1305＞ iFTPX年1 1030430 495150.77 215.01% -0.0446%
＜1938＞ 日リーテック 840500 463811.4 192.64% -0.0294%
＜2641＞ GXGリーダー 69118 52229.652 183.55% -0.0486%
＜1546＞ NFダウヘ無 11064 156813.408 176.24% -0.0033%
＜395A＞ 業界地銀 282870 54995.48 167.95% -0.0742%
＜352A＞ LOIVE 76200 13164.38 166.06% -0.0662%
＜2564＞ GXSディビ 87927 208738.517 158.59% -0.0417%
＜8985＞ JHR 196240 3282791.82 155.34% -0.0198%
＜8291＞ 日産東HD 649700 74844.14 151.67% -0.0113%
＜414A＞ オーバラップ 651900 151378.82 144.01% -0.0363%
＜1364＞ iSJPX400 75796 56895.141 142.65% -0.0451%
＜3415＞ トウキョベース 2113200 218718.72 137.42% 0.0796%
＜354A＞ iF高配50 189039 143184.097 135.51% -0.0411%
＜6594＞ ニデック 30856300 20557811.02 135.01% 0.0741%
＜1345＞ 上場Jリート 373400 189778.96 134.42% -0.012%
<1367> iFTPXダ 61024 1230291.13 128.39% -0.0873%
<1488> iFJリート 406809 213046.477 126.81% -0.0146%
<6093> エスクローAJ 746700 47978.5 126.05% 0%
<4235> UFHD 266100 52034 123.16% -0.0623%
<7819> 粧美堂 137100 54058.1 121.02% -0.1127%
<399A> 上日高50 449341 309919.208 118.35% -0.0587%
<5280> ヨシコン 39200 31926.6 116.17% -0.0725%
<4958> 長谷川香 224900 206645.88 114.85% -0.0084%
<6069> トレンダーズ 226500 59276.16 113.76% -0.0464%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
