*11:14JST ダイナミックマッププラットフォーム---独フランクフルトで空港グランドハンドリング業務向けワークショップを開催

ダイナミックマッププラットフォーム＜336A＞は3日、欧州のグループ会社Dynamic Map Platform Europeと連携し、2026年02月18日にドイツ・フランクフルトで空港グランドハンドリング業務の高度化に向けたダイナミックマップ利活用ワークショップを開催したと発表した。

同社は2024年度に続き、経済産業省の補助事業「令和7年度国際ルール形成・市場創造型標準化推進事業費補助金」の補助対象事業者に採択されており、本ワークショップはその一環として主催したものである。

ワークショップは、ドイツの物流・モビリティ分野の産学官連携ハブであるThe House of Logistics and Mobility(HOLM)本社オフィスを会場とし、オンラインを併用したハイブリッド形式で開催された。当日は、ルフトハンザドイツ航空、空港運営会社フラポート社・カッセル空港・リュブリャナ空港、ルフトハンザグループのグランドハンドリング会社であるルフトハンザLEOS、HOLMなどの関係者が参加し、日本および欧州の空港グランドハンドリング業務に共通する運用課題を整理するとともに、空港内情報集約基盤「VIPS」など、同社の技術を活用した業務効率化や安全性向上の可能性について議論した。「VIPS」は、工事や故障車両による通行不可エリアなどの静的情報や、航空機・車両の位置情報といった動的情報を集約する基盤であり、従来の車両センサーでは補完できない死角対策や人手不足への対応として期待と有効性が示された。《KM》