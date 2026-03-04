*11:11JST NSW--- TeamViewerの「Partner of the Year 2025」など2賞受賞

NSW＜9739＞は3日、TeamViewerが主催する「TeamViewer Partner Conference Japan 2026」において、「TeamViewer Partner of the Year 2025」と「TeamViewer Partner Sales of the Year 2025」を受賞したと発表した。

両賞は顧客価値創出および市場拡大への貢献が高く評価されたものである。

TeamViewerは世界200以上の国・地域で約63万5,000社超が活用するデジタル・ワークプレイス分野のグローバル企業で、リモート接続や業務効率化を通じてDX推進を支援している。

NSWは従来より「TeamViewer Remote」「TeamViewer Tensor」「TeamViewer Frontline」を展開しており、新たに「TeamViewer DEX」の取り扱いを開始している。DEXはPCやモバイル端末の稼働状況、CPU・メモリ使用率、ネットワーク接続、アプリ障害などをリアルタイムで可視化し、サービス停止や設定エラーなどのIT課題を自動修復するほか、ポリシー・コンプライアンスチェックやアラート通知、インシデント管理機能を備える。RemoteやTensorと組み合わせることで、リモート操作から監視・改善まで一貫した支援を可能にし、顧客企業の業務変革や働く環境の改善に貢献する。《KM》