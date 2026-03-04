関連記事
出来高変化率ランキング（10時台）～ブライトパス、ニデックなどがランクイン
*10:37JST 出来高変化率ランキング（10時台）～ブライトパス、ニデックなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月4日 10:15 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜4594＞ ブライトパス 33720200 213300.64 286.79% 0.258%
＜1305＞ iFTPX年1 683150 495150.77 165.77% -0.0281%
＜1368＞ iFTPXWベ 1104720 50128.051 156.7% 0.045%
＜1591＞ NFJPX400 17506 140932.986 136.33% -0.0308%
＜6594＞ ニデック 21376800 20557811.02 90.3% 0.0803%
＜352A＞ LOIVE 37400 13164.38 82.19% -0.0094%
＜2564＞ GXSディビ 46235 208738.517 80.95% -0.0299%
＜8291＞ 日産東HD 361400 74844.14 80.2% -0.0075%
＜1656＞ iSコア米債 286320 42459.3 77.71% 0.0021%
＜3415＞ トウキョベース 1241200 218718.72 74.94% 0.1153%
＜399A＞ 上日高50 304246 309919.208 72.57% -0.0435%
＜1938＞ 日リーテック 303800 463811.4 69.35% -0.0234%
＜238A＞ 米債25H 537050 34566.102 68.41% 0.0034%
＜354A＞ iF高配50 98649 143184.097 59.34% -0.0287%
＜2321＞ ソフトフロントH 4956200 702333.58 49.24% 0.1018%
＜6748＞ 星和電 110500 55386.76 46.67% -0.0159%
＜7999＞ MUTOH－HD 72200 719501 40.9% 0%
＜1367＞ iFTPXダ 27258 1230291.13 38.13% -0.0576%
＜3683＞ サイバリンクス 43100 41264.58 34.27% -0.0343%
＜1577＞ NF高配70 11708 413528.806 33.28% -0.0348%
<133A> GX超短米 89659 76062.536 32.92% 0%
<7317> 松屋R＆D 110900 87678.1 32.75% 0%
<4956> コニシ 170200 161171.92 30.19% -0.0007%
<5280> ヨシコン 17700 31926.6 29.32% -0.0495%
<4586> メドレックス 621100 45234.54 28.6% -0.03%
<1488> iFJリート 167696 213046.477 27.58% -0.0107%
<5184> ニチリン 23800 81553.5 25.26% -0.0201%
<1631> NF銀行17 9660 236205.436 24.22% -0.0377%
<5902> ホッカンHD 45300 81144.66 24.01% -0.0003%
<1345> 上場Jリート 139300 189778.96 23.98% -0.0096%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
スポンサードリンク