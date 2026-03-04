ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（10時台）～ブライトパス、ニデックなどがランクイン

2026年3月4日 10:37

印刷

記事提供元：フィスコ

*10:37JST 出来高変化率ランキング（10時台）～ブライトパス、ニデックなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[3月4日　10:15　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4594＞ ブライトパス　　　 33720200 　213300.64　 286.79% 0.258%
＜1305＞ iFTPX年1　　　683150 　495150.77　 165.77% -0.0281%
＜1368＞ iFTPXWベ　　　1104720 　50128.051　 156.7% 0.045%
＜1591＞ NFJPX400　　17506 　140932.986　 136.33% -0.0308%
＜6594＞ ニデック　　　　　　21376800 　20557811.02　 90.3% 0.0803%
＜352A＞ LOIVE　　　　　37400 　13164.38　 82.19% -0.0094%
＜2564＞ GXSディビ　　　　46235 　208738.517　 80.95% -0.0299%
＜8291＞ 日産東HD　　　　　361400 　74844.14　 80.2% -0.0075%
＜1656＞ iSコア米債　　　　286320 　42459.3　 77.71% 0.0021%
＜3415＞ トウキョベース　　　1241200 　218718.72　 74.94% 0.1153%
＜399A＞ 上日高50　　　　　304246 　309919.208　 72.57% -0.0435%
＜1938＞ 日リーテック　　　　303800 　463811.4　 69.35% -0.0234%
＜238A＞ 米債25H　　　　　537050 　34566.102　 68.41% 0.0034%
＜354A＞ iF高配50　　　　98649 　143184.097　 59.34% -0.0287%
＜2321＞ ソフトフロントH　　4956200 　702333.58　 49.24% 0.1018%
＜6748＞ 星和電　　　　　　　110500 　55386.76　 46.67% -0.0159%
＜7999＞ MUTOH－HD　　72200 　719501　 40.9% 0%
＜1367＞ iFTPXダ　　　　27258 　1230291.13　 38.13% -0.0576%
＜3683＞ サイバリンクス　　　43100 　41264.58　 34.27% -0.0343%
＜1577＞ NF高配70　　　　11708 　413528.806　 33.28% -0.0348%
<133A> GX超短米　　　　　89659 　76062.536　 32.92% 0%
<7317> 松屋R＆D　　　　　110900 　87678.1　 32.75% 0%
<4956> コニシ　　　　　　　170200 　161171.92　 30.19% -0.0007%
<5280> ヨシコン　　　　　　17700 　31926.6　 29.32% -0.0495%
<4586> メドレックス　　　　621100 　45234.54　 28.6% -0.03%
<1488> iFJリート　　　　167696 　213046.477　 27.58% -0.0107%
<5184> ニチリン　　　　　　23800 　81553.5　 25.26% -0.0201%
<1631> NF銀行17　　　　9660 　236205.436　 24.22% -0.0377%
<5902> ホッカンHD　　　　45300 　81144.66　 24.01% -0.0003%
<1345> 上場Jリート　　　　139300 　189778.96　 23.98% -0.0096%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事