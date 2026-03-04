*10:13JST 出来高変化率ランキング（9時台）～トウキョベース、ブライトパスなどがランクイン

東京ベース＜3415＞がランクイン（9時43分時点）。急反発。前日取引終了後に、月次

売上速報を発表している。2月の既存店売上高は前年同月比27.3％増。1月の同0.5％

増から伸び率が拡大した。春夏シーズン立ち上げも寄与し、国内・海外ともに好

調。春節期間における中国人インバウンドの売上は前年比22.4％減となったが、イ

ンバウンド売り上げ全体は同42.3％増と伸長している。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [3月4日 9:43 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4594＞ ブライトパス 25323900 213300.64 257.84% 0.1774%

＜1305＞ iFTPX年1 653510 495150.77 160.21% -0.0336%

＜8985＞ JHR 106371 3282791.82 80.69% -0.0185%

＜6594＞ ニデック 19449200 20557811.02 79.02% 0.0931%

＜352A＞ LOIVE 36200 13164.38 78.47% -0.0054%

＜1656＞ iSコア米債 270880 42459.3 71.41% 0.0031%

＜8291＞ 日産東HD 321300 74844.14 66.85% -0.0094%

＜238A＞ 米債25H 491070 34566.102 58.53% 0.0027%

＜354A＞ iF高配50 96537 143184.097 57.02% -0.0336%

＜3415＞ トウキョベース 1020300 218718.72 53.35% 0.1071%

＜2321＞ ソフトフロントH 4630300 702333.58 42.12% 0.1054%

＜2564＞ GXSディビ 32115 208738.517 41.55% -0.0335%

＜133A＞ GX超短米 87712 76062.536 30.79% 0%

＜1368＞ iFTPXWベ 362444 50128.051 27.61% 0.06%

＜7317＞ 松屋R＆D 103700 87678.1 26.31% 0%

＜3683＞ サイバリンクス 39500 41264.58 25.91% -0.0403%

＜6748＞ 星和電 89100 55386.76 25.46% -0.0171%

＜4586＞ メドレックス 583800 45234.54 22.8% -0.03%

＜1577＞ NF高配70 10432 413528.806 22.37% -0.0393%

＜5184＞ ニチリン 23000 81553.5 22.07% -0.0189%

<7678> あさくま 6100 22211.4 20.42% -0.0021%

<9319> 中央倉 57500 77615.3 19.75% -0.0077%

<1631> NF銀行17 9126 236205.436 19.01% -0.0408%

<4956> コニシ 150600 161171.92 18.58% -0.0072%

<1938> 日リーテック 183100 463811.4 18.23% -0.0294%

<5280> ヨシコン 15300 31926.6 16.06% -0.0506%

<1571> NF日経イン 2299168 748540.218 15.07% 0.027%

<1345> 上場Jリート 123500 189778.96 13.09% -0.0128%

<447A> SSゴルヘ無 364620 90249.986 12.55% -0.0336%

<2557> SMDAMトピ 9250 34880.99 10.2% -0.0146%



