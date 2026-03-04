ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（9時台）～トウキョベース、ブライトパスなどがランクイン

2026年3月4日 10:13

記事提供元：フィスコ

*10:13JST 出来高変化率ランキング（9時台）～トウキョベース、ブライトパスなどがランクイン
東京ベース＜3415＞がランクイン（9時43分時点）。急反発。前日取引終了後に、月次
売上速報を発表している。2月の既存店売上高は前年同月比27.3％増。1月の同0.5％
増から伸び率が拡大した。春夏シーズン立ち上げも寄与し、国内・海外ともに好
調。春節期間における中国人インバウンドの売上は前年比22.4％減となったが、イ
ンバウンド売り上げ全体は同42.3％増と伸長している。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[3月4日　9:43　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4594＞ ブライトパス　　　 25323900 　213300.64　 257.84% 0.1774%
＜1305＞ iFTPX年1　　　653510 　495150.77　 160.21% -0.0336%
＜8985＞ JHR　　　　　　　106371 　3282791.82　 80.69% -0.0185%
＜6594＞ ニデック　　　　　　19449200 　20557811.02　 79.02% 0.0931%
＜352A＞ LOIVE　　　　　36200 　13164.38　 78.47% -0.0054%
＜1656＞ iSコア米債　　　　270880 　42459.3　 71.41% 0.0031%
＜8291＞ 日産東HD　　　　　321300 　74844.14　 66.85% -0.0094%
＜238A＞ 米債25H　　　　　491070 　34566.102　 58.53% 0.0027%
＜354A＞ iF高配50　　　　96537 　143184.097　 57.02% -0.0336%
＜3415＞ トウキョベース　　　1020300 　218718.72　 53.35% 0.1071%
＜2321＞ ソフトフロントH　　4630300 　702333.58　 42.12% 0.1054%
＜2564＞ GXSディビ　　　　32115 　208738.517　 41.55% -0.0335%
＜133A＞ GX超短米　　　　　87712 　76062.536　 30.79% 0%
＜1368＞ iFTPXWベ　　　362444 　50128.051　 27.61% 0.06%
＜7317＞ 松屋R＆D　　　　　103700 　87678.1　 26.31% 0%
＜3683＞ サイバリンクス　　　39500 　41264.58　 25.91% -0.0403%
＜6748＞ 星和電　　　　　　　89100 　55386.76　 25.46% -0.0171%
＜4586＞ メドレックス　　　　583800 　45234.54　 22.8% -0.03%
＜1577＞ NF高配70　　　　10432 　413528.806　 22.37% -0.0393%
＜5184＞ ニチリン　　　　　　23000 　81553.5　 22.07% -0.0189%
<7678> あさくま　　　　　　6100 　22211.4　 20.42% -0.0021%
<9319> 中央倉　　　　　　　57500 　77615.3　 19.75% -0.0077%
<1631> NF銀行17　　　　9126 　236205.436　 19.01% -0.0408%
<4956> コニシ　　　　　　　150600 　161171.92　 18.58% -0.0072%
<1938> 日リーテック　　　　183100 　463811.4　 18.23% -0.0294%
<5280> ヨシコン　　　　　　15300 　31926.6　 16.06% -0.0506%
<1571> NF日経イン　　　　2299168 　748540.218　 15.07% 0.027%
<1345> 上場Jリート　　　　123500 　189778.96　 13.09% -0.0128%
<447A> SSゴルヘ無　　　　364620 　90249.986　 12.55% -0.0336%
<2557> SMDAMトピ　　　9250 　34880.99　 10.2% -0.0146%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》

