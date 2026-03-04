*08:39JST 前場に注目すべき3つのポイント～ソフトバンクG辺りの底堅さを見極め～

■ソフトバンクG辺りの底堅さを見極め

■Kudan、26/3業績予想 営業損失▲6.8億円←▲7.7億円

■伊藤忠＜8001＞薬事コンサル買収、海外製薬の国内臨床支援



■ソフトバンクG辺りの底堅さを見極め

4日の日本株市場は売り先行で始まり、売り一巡後は押し目狙いのスタンスに向かわせそうだ。3日の米国市場はNYダウが403ドル安、ナスダックは232ポイント安だった。トランプ米大統領は、目標達成まで対イラン攻撃を継続すると断固とした方針を示したため、中東危機の長期化や原油高を警戒し、NYダウの下落幅は一時1200ドルを超えた。その後、トランプ政権がホルムズ海峡のタンカー運航を巡り必要とあれば海軍が護衛すると発表したことで下落幅を縮める形だった。シカゴ日経225先物清算値は大阪比815円安の55335円。円相場は1ドル＝157円50銭台で推移している。



シカゴ先物にサヤ寄せする形から、売り先行で始まることになりそうだ。日経225先物はナイトセッションで一時53600円まで急落する場面もみられたが、米国市場が終盤にかけて下げ幅を縮め55320円で終えている。長い下ヒゲを残していることもあり、売り一巡後は一先ず目先底を意識した押し目狙いの買いを誘うことになるだろう。中東情勢の地政学リスクについては、楽観は禁物であろう。アラブ首長国連邦（UAE）がイランへの攻撃を検討していると関係者の話しとして報じられている。周辺国への紛争拡大によってリスク回避姿勢が強まりやすい。



日経平均株価は売り一巡後に押し目狙いのスタンスとみておきたいが、戻りの鈍さが意識されてくるようだと、短期的に売り仕掛けの動きもあるだろう。また、米国ではAI進化による「AI脅威論」から売られていたソフトウエア株の買い戻す動きが続いている。指数インパクトの大きいソフトバンクG＜9984＞辺りが底堅い値動きをみせてくるようだと、センチメントを明るくさせてきそうである。



そのほか、前日の東証プライムの騰落銘柄は値下がり数が9割を超え、東証33業種すべてが下落していた。リスク回避姿勢からインデックスに絡んだポジションを圧縮する動きとみられ、このインデックスに絡んだ影響を避ける狙いから、超低位株や中小型株での短期的な値幅取りの動きが活発化しやすいだろう。そのほか、3月19日に予定されている日米首脳会談に向けた政策に絡んだテーマ株への押し目狙いも意識されてきそうだ。

■Kudan、26/3業績予想 営業損失▲6.8億円←▲7.7億円

Kudan＜4425＞は2026年3月期業績予想の修正を発表。営業損失は7.7憶円から6.8憶円の赤字へ上方修正した。足元ではデジタルツイン関連及びHW・SWパッケージを中心に売上が好調に推移しており、加えて、大型案件の売上確定プロセスが進捗したことにより、売上・利益の通期業績予想を修正。市場環境の追い風を捉えた売上拡大と、次期以降の黒字化を見据えた収益構造の改善が、共に着実に進捗しているとしている。

■前場の注目材料

・為替相場は円安・ドル高（157.50-60）

・米原油先物相場は上昇（74.56、+3.33）

・高市内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

・日本触媒＜4114＞EV鈍化で北米工場延期、電解質の投資見極め

・ニデック＜6594＞多数拠点で会計不正、第三者委報告

・ホンダ＜7267＞EV急速充電器の国内設置200基に、30年に数千口規模へ

・豊田通商＜8015＞脱炭素2兆円、再生エネ・バッテリー関連、欧米停滞「規模拡大の好機」

・伊藤忠＜8001＞薬事コンサル買収、海外製薬の国内臨床支援

・岡本工作機械＜6125＞本社工場に自動倉庫、個別仕様対応を強化

・三菱重工＜7011＞エッジDCで新ブランド、現場データ・AIを活用

・井関農機＜6310＞高水分の稲収穫効率化、車速制御で損失減

・三菱電機＜6503＞集中購買を拡大、設計変更で部材共通化

・フクビ化学工業＜7871＞薄型断熱材の生産2.5倍、28年春に工場拡張

・東レ＜3402＞ポリアミド12真球粒子を開発、積層造型向け

・品川リフラ＜5351＞岡山にファインセラ新工場、半導体製造装置向け

・東レ＜3402＞バイオ原料から製造、海洋生分解ポリアミド、合成技術開発

・住友ファーマ＜4506＞28年度主力2剤で売上高3500億円、3カ年成長戦略

・安藤ハザマ＜1719＞振動計測を迅速化、半導体工場設備向け

・南海電気鉄道＜9044＞米で不動産に参入、現地ファンドに出資

・阪急阪神HD＜9042＞阪急阪神不、ZEH快適性実証、大阪で国内最大級プロ



☆前場のイベントスケジュール

＜国内＞

・特になし

＜海外＞

・09：30 豪・10-12月期国内総生産（予想：前年比＋2.2％）

・10：30 中・2月製造業PMI（予想：49.1、1月：49.3）

・10：45 中・2月RatingDog製造業PMI（予想：50.0、1月：50.3）

・10：45 中・2月RatingDogサービス業PMI（予想：52.4、1月：52.3）《YY》