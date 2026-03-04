*08:29JST 今日の為替市場ポイント：イラン攻撃の長期化を警戒して円買いは抑制される可能性

3日の米ドル・円は、東京市場では157円18銭から157円60銭まで上昇。欧米市場では157円31銭から157円97銭まで続伸し、157円70銭で取引終了。本日4日の米ドル・円は主に157円台で推移か。イラン攻撃の長期化を警戒して円買いは抑制される可能性がある。

報道によると、国際通貨基金（IMF）のカッツ筆頭副専務理事は3月3日に開かれた会議に出席し、米国とイスラエルによるイランに対する軍事攻撃が世界経済に与える影響について、「紛争による不確実性が長引き、エネルギー価格への影響が続いた場合、各国の中央銀行は慎重な姿勢を取り、状況の推移を踏まえて対応せざるを得ない」と指摘した。今?回の紛争で物価情勢などに極めて大きな影響が及ぶ可能性があるとの見方を伝えた。市場参加者の間からは「中東地域での軍事活動期間は数か月以上となる可能性がある」との見方が出ている。一方、一部の市場参加者は「楽観視できないが原油価格が100ドルを大きく超えるような状況にならない場合、世界経済の不確実性が著しく高まる可能性は低い」と指摘している。《CS》