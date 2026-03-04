いい生活、ジェイリースと家賃保証で連携開始、Squareで保証申込を即時化

■入居審査のタイムラグ解消、成約率と満足度向上へ

いい生活<3796>(東証スタンダード)は3月3日、家賃債務保証サービスを展開するジェイリース<7187>(東証プライム)とのシステム連携開始を発表した。いい生活が提供するWeb入居申込システム「いい生活Square」において、保証申込の連携を開始し、入居審査の迅速化を図る。

「いい生活Square」は、不動産管理会社や賃貸仲介会社の業務に特化した賃貸業者間流通サイトで、対面接客や電話、郵送など煩雑になりがちな入居手続きのDXを推進する。今回の連携により、従来生じていた入居審査のタイムラグを解消し、即座に審査プロセスを開始できる体制を整えた。迅速なレスポンスは成約率向上と入居者満足度向上につながる。

ジェイリースは家賃債務保証を中心に医療費保証や養育費保証などの保証関連事業を展開し、3万社を超える賃貸管理会社とのネットワークと業界No.1の店舗網を有する。いい生活は不動産市場向けSaaSとBPaaSでDXを推進する不動産テック企業であり、同連携を通じて不動産市場の業務効率化と情報伝達の高度化を加速させる方針である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

