関連記事
前日に動いた銘柄 part2 重松製作所、ブランジスタ、グローバルキッズCOMPANYなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 重松製作所、ブランジスタ、グローバルキッズCOMPANYなど
銘柄名<コード3日終値⇒前日比
日本M&Aセンターホールディングス＜2127＞ 659.7 -54.3
ベイリー・ギフォードの保有比率低下。
ブランジスタ＜6176＞ 899 +150
特別配当実施により配当利回りが急上昇。
グローバルキッズCOMPANY＜6189＞ 980 +150
株主優待制度を新設へ。
重松製作所＜7980＞ 1347 +300
イラン有事から防衛関連として物色続く。
細谷火工＜4274＞ 1786 +168
中小型の防衛関連には短期資金の関心続く。
エリアクエスト＜8912＞ 190 +23
業績・配当上方修正や株主優待実施を発表。
サンコール＜5985＞ 1377 +135
光関連銘柄の一角として関心向かう。
精工技研＜6834＞ 27450 +3540
2日には丸三証券が目標株価を引き上げ。
シグマ光機＜7713＞ 2138 +115
筆頭株主の浜松ホトの株価急騰で。
fonfun＜2323＞ 347 +18
YNP社の完全子会社化を好材料視。
湖北工業＜6524＞ 4760 +405
浜松ホトの急伸で光関連銘柄に関心向かう。
ダイドーリミテッド＜3205＞ 805 -265
減配や株主優待品の提供廃止を引き続きネガティブ視。
マツモト＜7901＞ 1090 -242
先週末からのリバウンドも一巡感。
MRKホールディングス＜9980＞ 129 -30
自社株買い材料に連日急騰の反動。
Trail＜3358＞ 124 -27
2日に急騰の反動。
東京衡機＜7719＞ 588 -147
上げ過ぎの反動。
タカノ＜7885＞ 1236 -174
2日は長い上ヒゲ残し。
TBグループ＜6775＞ 170 -23
過熱警戒感からの利食い売りが優勢。
ステムリム＜4599＞ 296 +1
幹細胞遺伝子治療技術に係る特許が日本で登録。上値は重い。
ビーマップ＜4316＞ 1275 -3
人工ダイヤモンド材料の受注案件で初回ロットの納品を完了。
ファンデリー<3137> 259 -31
26年3月期利益予想を上方修正し2日急伸。3日は反動安。
トラースOP<6696> 445 +7
200日線上抜け先高期待高まる。
クラウドW<3900> 652 -56
株主の牧寛之氏と友好的なエンゲージメントを開始することで
合意したと発表し2日買われる。3日は反動安。
リプロセル<4978> 179 -2
臨床用iPS細胞のGMPマスターセルバンク製造サービスを開始。上値は重い。
モンスターラボ<5255> 100 -13
25年12月期営業損益が1.87億円の赤字となり2日売られる。
3日も売り地合い継続。
オキサイド<6521> 3330 +170
2月16日の高値上回り先高期待高まる。
Welby<4438> 367 -78
2日まで2日連続ストップ高の反動安。
エコモット<3987> 501 -11
水産物の加工・販売を行う藤山水産加工を子会社化。《CS》
スポンサードリンク