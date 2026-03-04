*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 重松製作所、ブランジスタ、グローバルキッズCOMPANYなど

銘柄名<コード3日終値⇒前日比

日本M&Aセンターホールディングス＜2127＞ 659.7 -54.3

ベイリー・ギフォードの保有比率低下。

ブランジスタ＜6176＞ 899 +150

特別配当実施により配当利回りが急上昇。

グローバルキッズCOMPANY＜6189＞ 980 +150

株主優待制度を新設へ。

重松製作所＜7980＞ 1347 +300

イラン有事から防衛関連として物色続く。

細谷火工＜4274＞ 1786 +168

中小型の防衛関連には短期資金の関心続く。

エリアクエスト＜8912＞ 190 +23

業績・配当上方修正や株主優待実施を発表。

サンコール＜5985＞ 1377 +135

光関連銘柄の一角として関心向かう。

精工技研＜6834＞ 27450 +3540

2日には丸三証券が目標株価を引き上げ。

シグマ光機＜7713＞ 2138 +115

筆頭株主の浜松ホトの株価急騰で。

fonfun＜2323＞ 347 +18

YNP社の完全子会社化を好材料視。

湖北工業＜6524＞ 4760 +405

浜松ホトの急伸で光関連銘柄に関心向かう。

ダイドーリミテッド＜3205＞ 805 -265

減配や株主優待品の提供廃止を引き続きネガティブ視。

マツモト＜7901＞ 1090 -242

先週末からのリバウンドも一巡感。

MRKホールディングス＜9980＞ 129 -30

自社株買い材料に連日急騰の反動。

Trail＜3358＞ 124 -27

2日に急騰の反動。

東京衡機＜7719＞ 588 -147

上げ過ぎの反動。

タカノ＜7885＞ 1236 -174

2日は長い上ヒゲ残し。

TBグループ＜6775＞ 170 -23

過熱警戒感からの利食い売りが優勢。

ステムリム＜4599＞ 296 +1

幹細胞遺伝子治療技術に係る特許が日本で登録。上値は重い。

ビーマップ＜4316＞ 1275 -3

人工ダイヤモンド材料の受注案件で初回ロットの納品を完了。

ファンデリー<3137> 259 -31

26年3月期利益予想を上方修正し2日急伸。3日は反動安。

トラースOP<6696> 445 +7

200日線上抜け先高期待高まる。

クラウドW<3900> 652 -56

株主の牧寛之氏と友好的なエンゲージメントを開始することで

合意したと発表し2日買われる。3日は反動安。

リプロセル<4978> 179 -2

臨床用iPS細胞のGMPマスターセルバンク製造サービスを開始。上値は重い。

モンスターラボ<5255> 100 -13

25年12月期営業損益が1.87億円の赤字となり2日売られる。

3日も売り地合い継続。

オキサイド<6521> 3330 +170

2月16日の高値上回り先高期待高まる。

Welby<4438> 367 -78

2日まで2日連続ストップ高の反動安。

エコモット<3987> 501 -11

水産物の加工・販売を行う藤山水産加工を子会社化。《CS》