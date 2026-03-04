味の素、インナーケア食品「『ジーノ』ウェルビオ」発売、独自技術で腸内善玉菌へ栄養届ける

■グルコシルセラミド1.2mgとビタミンC100mgを配合

味の素<2802>(東証プライム)は3月3日、アミノ酸スキンケアブランド「ジーノ」からインナーケア食品「『ジーノ』ウェルビオ」を発売すると発表した。4月1日より全国で通信販売限定で取り扱う。アミノ酸研究を生かしたアミノサイエンスに基づき、肌と腸内環境の両面から健やかな毎日を支える商品として展開する。

同製品は、植物由来のグルコシルセラミド1.2mgとビタミンC100mgを配合。さらに植物性乳酸菌1000億個(1本あたり)に加え、独自配合の「ポリグルタミン酸&ガラクトオリゴ糖」を組み合わせた。スティック入り顆粒タイプで、水や白湯のほか、ヨーグルトやスムージーに混ぜて摂取できる。

ポリグルタミン酸は消化酵素に耐性を持つ特性を活用し、同社独自技術「Amino Delivery」により大腸内の善玉菌へアミノ酸とオリゴ糖を届ける仕組みである。容量は58.8g(4.2g×14本)で、価格は2,730円(税込)。販売は味の素ダイレクト社の電話・インターネットで行う。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

