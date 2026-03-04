関連記事
前日に動いた銘柄 part1三菱瓦斯化学、住友ファーマ、東洋エンジニアリングなど
銘柄名<コード>3日終値⇒前日比
伊藤園＜2593＞ 2838 -148.5
第3四半期累計の営業利益10.3％減。上期の3.2％減から減益率拡大。
ピープル＜7865＞ 416 -22
営業損益が前期1.74億円の赤字・今期0.89億円の赤字予想。
サーラ＜2734＞ 1153 -69
株式売出しと自社株買い発表。
JAL＜9201＞ 2842.5 -195.5
来期ガイダンスなどを弱材料視。
イーレックス＜9517＞ 753 +13
配当計画の大幅な引き上げを発表。上値は重い。
GVATECH＜298A＞ 372 -1
訴訟に関する各種書面の作成を生成AIで支援する
新サービス「AI書面作成」をリリース。買い続かず。
浜松ホトニクス＜6965＞ 2143 +79.5
エヌビディアが米国の光学製品メーカーに出資と伝わり。
三菱瓦斯化学＜4182＞ 4985 +239
2日にはゴールドマン・サックス証券が目標株価引き上げ。
KLab＜3656＞ 343 +17
特に目立った材料なし。
レゾナック・ホールディングス＜4004＞ 12540 +50
メリルリンチ日本証券では目標株価引き上げ。
旭有機材＜4216＞ 6200 +120
材料表面化していないが2日からの急伸に追随。
大王製紙＜3880＞ 1198 +35
大和証券では投資判断を格上げ。
三菱商事＜8058＞ 5315 -9
JPモルガン証券では投資判断を格上げ。
JX金属＜5016＞ 4304 -52
2日にはゴールドマン・サックス証券が目標株価上げ。
東邦チタニウム＜5727＞ 2999 -41
JX金属の株価上昇に連れ高。
住友ファーマ＜4506＞ 1959 -462.5
新株発行に係る発行登録を決議で将来的な希薄化懸念。
東洋エンジニアリング＜6330＞ 3065 -450
あらためて大幅下方修正を懸念視する動きに。
TDK＜6762＞ 2094 -242.5
3日は電子部品株の下げが全般きつい。
デクセリアルズ＜4980＞ 2374 -202
2600円レベルでは戻り売り圧力強く。
村田製作所＜6981＞ 3730 -335
主力の電子部品株が売られる展開で。
サイバーエージェント<4751> 1256 -91
特に材料なく需給要因が中心か。
パンパシHD<7532> 988.7 -49.3
地政学リスク高まりインバウンド需要の先行き懸念も。
住友林業<1911> 1563 -109.5
米住宅関連の株価下落もあり。
日野自動車<7205> 419 -34
中東事業への警戒感なども高まるか。
TOYO TIRE<5105> 4174 -389
原油価格の先高懸念を引き続き映す。
ヤマシンフィルタ<6240> 545 -43
昨年12月安値更新で見切り売り圧力。
マツダ<7261> 1228.5 -126.5
2月の国内自動車販売台数低迷なども自動車株のマイナス材料か。
大平洋金属<5541> 3455 -360
ニッケル市況下落など売り材料視か。
太陽誘電<6976> 4457 -410
電子部品株安の流れに押される。《CS》
