*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1三菱瓦斯化学、住友ファーマ、東洋エンジニアリングなど

銘柄名<コード>3日終値⇒前日比

伊藤園＜2593＞ 2838 -148.5

第3四半期累計の営業利益10.3％減。上期の3.2％減から減益率拡大。

ピープル＜7865＞ 416 -22

営業損益が前期1.74億円の赤字・今期0.89億円の赤字予想。

サーラ＜2734＞ 1153 -69

株式売出しと自社株買い発表。

JAL＜9201＞ 2842.5 -195.5

来期ガイダンスなどを弱材料視。

イーレックス＜9517＞ 753 +13

配当計画の大幅な引き上げを発表。上値は重い。

GVATECH＜298A＞ 372 -1

訴訟に関する各種書面の作成を生成AIで支援する

新サービス「AI書面作成」をリリース。買い続かず。

浜松ホトニクス＜6965＞ 2143 +79.5

エヌビディアが米国の光学製品メーカーに出資と伝わり。

三菱瓦斯化学＜4182＞ 4985 +239

2日にはゴールドマン・サックス証券が目標株価引き上げ。

KLab＜3656＞ 343 +17

特に目立った材料なし。

レゾナック・ホールディングス＜4004＞ 12540 +50

メリルリンチ日本証券では目標株価引き上げ。

旭有機材＜4216＞ 6200 +120

材料表面化していないが2日からの急伸に追随。

大王製紙＜3880＞ 1198 +35

大和証券では投資判断を格上げ。

三菱商事＜8058＞ 5315 -9

JPモルガン証券では投資判断を格上げ。

JX金属＜5016＞ 4304 -52

2日にはゴールドマン・サックス証券が目標株価上げ。

東邦チタニウム＜5727＞ 2999 -41

JX金属の株価上昇に連れ高。

住友ファーマ＜4506＞ 1959 -462.5

新株発行に係る発行登録を決議で将来的な希薄化懸念。

東洋エンジニアリング＜6330＞ 3065 -450

あらためて大幅下方修正を懸念視する動きに。

TDK＜6762＞ 2094 -242.5

3日は電子部品株の下げが全般きつい。

デクセリアルズ＜4980＞ 2374 -202

2600円レベルでは戻り売り圧力強く。

村田製作所＜6981＞ 3730 -335

主力の電子部品株が売られる展開で。

サイバーエージェント<4751> 1256 -91

特に材料なく需給要因が中心か。

パンパシHD<7532> 988.7 -49.3

地政学リスク高まりインバウンド需要の先行き懸念も。

住友林業<1911> 1563 -109.5

米住宅関連の株価下落もあり。

日野自動車<7205> 419 -34

中東事業への警戒感なども高まるか。

TOYO TIRE<5105> 4174 -389

原油価格の先高懸念を引き続き映す。

ヤマシンフィルタ<6240> 545 -43

昨年12月安値更新で見切り売り圧力。

マツダ<7261> 1228.5 -126.5

2月の国内自動車販売台数低迷なども自動車株のマイナス材料か。

大平洋金属<5541> 3455 -360

ニッケル市況下落など売り材料視か。

太陽誘電<6976> 4457 -410

電子部品株安の流れに押される。《CS》