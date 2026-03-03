関連記事
東証グロ－ス指数は大幅続落、リスク回避ムード強まる
東証グロース市場指数 967.78 -31.27／出来高 3億7775万株／売買代金 1902億円東証グロース市場250指数 744.33 -24.31／出来高 2億1374万株／売買代金 1624億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって大幅続落。値下がり銘柄数は524、値上がり銘柄数は61、変わらずは16。
前日2日の米株式市場でダウ平均は続落。対イラン攻撃による地政学的リスクの高まりが株価の重しとなった。中盤にかけ、ISM製造業景況指数が予想を上回ったほか、防衛やエネルギーが支え、相場は回復。半導体のエヌビディアなどハイテクの上昇でナスダックは上昇に転じた。
今日のグロ－ス市場は売りが優勢の展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は2.99％安となった。米国とイスラエルによるイラン攻撃が引き続き株価の重しとなった。また、昨日の東証グロース市場指数は4日ぶりに反落したものの、依然、短期的な過熱感が意識され、買い手控え要因となった。一方、昨日の東証グロース市場指数は1.2％下落したが、昨日は朝方の売り一巡後は下げ渋る動きだったことから、株価の下値は堅いとの見方があった。また、イラン攻撃による原油価格上昇が製造業の業績圧迫要因となるとの懸念が強く、今日の東京市場では東証プライムの主力製造業は手掛けにくく、非製造業が多い新興市場に資金が向かい、朝方は東証グロース市場指数は底堅く推移する場面があった。しかし、ダウ平均先物が時間外取引で軟調だったこともあり、東京市場全体にリスク回避ムードが強まり、東証グロース市場指数は午前の中頃からは下げ幅を広げる展開となった。
個別では、前日ストップ高の買い地合いが継続したアーキテクツSJ＜6085＞、前日大幅高の余勢を駆って上伸したソフトフロン＜2321＞、25日線や75日線を回復し先高期待が高まったデータHR＜3628＞、売りこなしながらの上昇相場が続いた3Dマトリクス＜7777＞が上げた。時価総額上位銘柄では、GNI＜2160＞や3Dマトリクスが上昇。値上がり率上位には、フィーチャ＜4052＞、QDレーザ＜6613＞などが顔を出した。
一方、26年3月期利益予想を上方修正し前日急伸し本日は反動安となったファンデリー＜3137＞、株主の牧寛之氏と友好的なエンゲージメントを開始することで合意したと発表し前日買われ本日は反動安となったクラウドW＜3900＞、引き続き25年12月期営業損益が1.87億円の赤字となったことが嫌気されたモンスターラボ＜5255＞、前日まで2日連続ストップ高の反動安となったWelby＜4438＞が下げた。時価総額上位銘柄では、トライアル＜141A＞やMTG＜7806＞が下落。値下がり率上位には、窪田製薬HD＜4596＞、SAAFHD＜1447＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4052|フィーチャ | 376| 80| 27.03|
2| 2321|ソフトフロン | 275| 50| 22.22|
3| 6085|アキテクツＳＪ | 2891| 500| 20.91|
4| 3628|データＨＲ | 563| 80| 16.56|
5| 4591|リボミック | 99| 13| 15.12|
6| 6613|ＱＤレーザ | 888| 109| 13.99|
7| 7031|インバウンド | 709| 50| 7.59|
8| 7777|３Ｄマトリクス | 671| 36| 5.67|
9| 6521|オキサイド | 3330| 170| 5.38|
10| 2160|ＧＮＩ | 3185| 145| 4.77|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4596|窪田製薬ＨＤ | 165| -52| -23.96|
2| 4438|Ｗｅｌｂｙ | 367| -78| -17.53|
3| 1447|ＳＡＡＦＨＤ | 352| -64| -15.38|
4| 190A|Ｃｈｏｒｄｉａ | 130| -23| -15.03|
5| 195A|ＭＵＳＣＡＴ ＧＲＯＵＰ | 1133| -165| -12.71|
6| 7794|イーディーピー | 1239| -177| -12.50|
7| 5255|モンスターラボ | 100| -13| -11.50|
8| 278A|テラドローン | 2441| -300| -10.94|
9| 4582|シンバイオ製薬 | 131| -16| -10.88|
10| 5537|ＡｌｂａＬｉｎｋ | 3065| -370| -10.77|《SK》
