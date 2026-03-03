*16:25JST アドバンスクリエイト---生命保険協会の「認定代理店」への継続認定

アドバンスクリエイト＜8798＞は26日、生命保険協会より「認定代理店」として継続認定されたと発表した。

同認定の有効期限は2029年03月31日までである。生命保険協会は、消費者にとって理想的な代理店に求められる取り組みを多数の項目にまとめた評価基準を用い、生命保険乗合代理店の業務品質について調査を実施している。「契約時の対応が適切に行われているか」「契約後のアフターフォローが充実しているか」「お客さまの個人情報の管理ができているか」「健全な経営・企業活動が行われているか」の4つの視点で調査・評価し、「業務品質評価基準」の基本項目を全て達成した代理店を「認定代理店」として公表している。

同認定は3年ごとに定期調査が実施され、初回調査以降3年間のPDCAサイクル（計画・実施・検証・改善）の実効性が確認・評価される。同社は2023年に初めて認定を受け、今回の定期調査においても基準を全て達成し、引き続き「認定代理店」として認定された。《KM》