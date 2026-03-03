関連記事
東証業種別ランキング：石油・石炭製品が下落率トップ
石油・石炭製品が下落率トップ。そのほか輸送用機器、非鉄金属、空運業、繊維業、ゴム製品なども下落。一方、上昇はなし。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 電力・ガス業 ／ 753.51 ／ -0.93
2. 鉱業 ／ 1,225.74 ／ -0.94
3. 精密機器 ／ 14,029.67 ／ -0.94
4. サービス業 ／ 2,873.01 ／ -1.16
5. 情報・通信業 ／ 6,890.44 ／ -1.21
6. 海運業 ／ 2,111.87 ／ -1.34
7. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,932.77 ／ -1.59
8. 卸売業 ／ 6,351.42 ／ -2.11
9. 陸運業 ／ 2,391.49 ／ -2.30
10. 銀行業 ／ 591.47 ／ -2.45
11. 医薬品 ／ 4,245.12 ／ -2.56
12. 食料品 ／ 2,699.91 ／ -2.56
13. その他製品 ／ 6,299.26 ／ -2.76
14. 鉄鋼 ／ 814.59 ／ -2.80
15. パルプ・紙 ／ 706.7 ／ -2.95
16. 建設業 ／ 3,205.13 ／ -3.12
17. 保険業 ／ 3,332.91 ／ -3.12
18. 金属製品 ／ 1,751.82 ／ -3.18
19. 小売業 ／ 2,317.42 ／ -3.43
20. 水産・農林業 ／ 833.44 ／ -3.50
21. 化学工業 ／ 3,002.17 ／ -3.66
22. 不動産業 ／ 3,121.09 ／ -3.68
23. その他金融業 ／ 1,423.94 ／ -3.69
24. ガラス・土石製品 ／ 2,223.16 ／ -3.97
25. 証券業 ／ 849.95 ／ -4.12
26. 機械 ／ 5,343.92 ／ -4.20
27. 電気機器 ／ 6,734.54 ／ -4.32
28. ゴム製品 ／ 5,765.2 ／ -4.43
29. 繊維業 ／ 998.54 ／ -4.64
30. 空運業 ／ 242.22 ／ -4.68
31. 非鉄金属 ／ 6,076.99 ／ -4.79
32. 輸送用機器 ／ 5,475.69 ／ -5.39
33. 石油・石炭製品 ／ 3,115.11 ／ -5.52《CS》
