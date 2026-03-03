*15:25JST ハークスレイ---J リーフの株式の取得（子会社化）

ハークスレイ＜7561＞は27日、Jリーフの株式を取得し子会社化することを発表した。

株式取得日は2026年03月31日を予定している。J リーフは完全人工光型植物工場「成田ファーム」を運営しており、植物の生長に必要な条件を最適に制御した清潔な環境下で、日産3万株のリーフ系レタスを生産している。生産規模は日量約4トンで、28段の栽培棚を有する多段化を実現し、完全密閉型の人工光型植物工場として365日安定生産が可能である。同工場は都心へのアクセスが良好な立地にあり、東関東自動車道酒々井ICまで30分、圏央道松尾横芝ICまで15分の位置にある。

今回の子会社化により、、同社が保有する小売・卸・外食などの流通販売ネットワークを活用した販路拡大、植物工場産レタスの「低菌・高鮮度」特性を活かした商品開発。物流機能の統合によるコスト削減、グループ内食品製造会社との交流による製造能力や品質の向上および人材紹介機能の活用による人手不足解消などのシナジーを見込む。

当事業をグループの事業ポートフォリオに組み込むことで、食に関わる「生産から小売まで」の一連のバリューチェーンを網羅することとなり、グループ全体の成長に寄与し、中長期的な競争優位性の確立に繋がると考えている。