出来高変化率ランキング（14時台）～旭有機材、fonfunなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月3日 14:15 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜180A＞ GX超長米 1129160 141146.129 369.93% -0.0055%
＜381A＞ iF米債35 558448 61144.911 364.66% 0%
＜383A＞ MXSSP500 52114 4534.858 339.31% 0.0041%
＜4216＞ 旭有機材 773600 191868 334.46% 0.0197%
＜9130＞ 共栄タ 2018600 179011.64 299.1% 0.1719%
＜2569＞ 上場NSQヘ 139601 43023.266 271.54% 0.0068%
＜2323＞ fonfun 1468800 52272.9 266.96% 0.0334%
＜2568＞ 上場NSQ 139296 95966.479 256.71% 0.009%
＜2620＞ iS米債13 400860 43500.082 246.6% 0.0013%
＜1348＞ MXSトピクス 665471 279589.346 237.67% -0.0269%
＜4274＞ 細谷火 1775800 539680.44 225.9% 0.1229%
＜1651＞ iF高配40 177021 73189.39 216.69% -0.0206%
＜1487＞ 上米債HE 36186 64336.479 212.11% -0.0063%
＜4814＞ ネクストウェア 693900 22814.42 205.76% -0.0252%
＜2321＞ ソフトフロントH 6822200 233824.32 204.64% 0.2088%
＜3205＞ ダイドリミ 4134800 565923.66 188.43% -0.2457%
＜5985＞ サンコール 3326400 950769.08 187.26% 0.1183%
＜1689＞ ガスETF 496386 104245.84 156.83% 0.0238%
＜6521＞ オキサイド 671800 604973.74 153.54% 0.0775%
＜6524＞ 湖北工業 789400 995178.4 146.66% 0.1228%
<6834> 精工技研 1132500 7998629.4 145.62% 0.1907%
<4182> 三菱ガス 5336300 7547829.9 140.81% 0.0408%
<6149> 小田原 70800 42053.14 140.46% -0.0122%
<7713> シグマ光機 228400 165211.84 136.32% 0.0756%
<6965> ホトニクス 19588400 12738155.46 133.86% 0.0571%
<8103> 明和産 4544300 1105164.86 133.27% -0.0296%
<3358> Trailhea 18254900 634723.68 132.96% -0.1655%
<2557> SMDAMトピ 19820 27390.576 131.52% -0.0201%
<2338> クオンタムS 7796600 233718.22 129.88% -0.0097%
<2515> NF外REIT 108643 55935.004 123.34% 0.0068%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
