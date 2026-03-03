ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（14時台）～旭有機材、fonfunなどがランクイン

2026年3月3日 14:42

記事提供元：フィスコ

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[3月3日　14:15　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜180A＞ GX超長米　　　　 1129160 　141146.129　 369.93% -0.0055%
＜381A＞ iF米債35　　　　558448 　61144.911　 364.66% 0%
＜383A＞ MXSSP500　　52114 　4534.858　 339.31% 0.0041%
＜4216＞ 旭有機材　　　　　　773600 　191868　 334.46% 0.0197%
＜9130＞ 共栄タ　　　　　　　2018600 　179011.64　 299.1% 0.1719%
＜2569＞ 上場NSQヘ　　　　139601 　43023.266　 271.54% 0.0068%
＜2323＞ fonfun　　　　1468800 　52272.9　 266.96% 0.0334%
＜2568＞ 上場NSQ　　　　　139296 　95966.479　 256.71% 0.009%
＜2620＞ iS米債13　　　　400860 　43500.082　 246.6% 0.0013%
＜1348＞ MXSトピクス　　　665471 　279589.346　 237.67% -0.0269%
＜4274＞ 細谷火　　　　　　　1775800 　539680.44　 225.9% 0.1229%
＜1651＞ iF高配40　　　　177021 　73189.39　 216.69% -0.0206%
＜1487＞ 上米債HE　　　　　36186 　64336.479　 212.11% -0.0063%
＜4814＞ ネクストウェア　　　693900 　22814.42　 205.76% -0.0252%
＜2321＞ ソフトフロントH　　6822200 　233824.32　 204.64% 0.2088%
＜3205＞ ダイドリミ　　　　　4134800 　565923.66　 188.43% -0.2457%
＜5985＞ サンコール　　　　　3326400 　950769.08　 187.26% 0.1183%
＜1689＞ ガスETF　　　　　496386 　104245.84　 156.83% 0.0238%
＜6521＞ オキサイド　　　　　671800 　604973.74　 153.54% 0.0775%
＜6524＞ 湖北工業　　　　　　789400 　995178.4　 146.66% 0.1228%
<6834> 精工技研　　　　　　1132500 　7998629.4　 145.62% 0.1907%
<4182> 三菱ガス　　　　　　5336300 　7547829.9　 140.81% 0.0408%
<6149> 小田原　　　　　　　70800 　42053.14　 140.46% -0.0122%
<7713> シグマ光機　　　　　228400 　165211.84　 136.32% 0.0756%
<6965> ホトニクス　　　　　19588400 　12738155.46　 133.86% 0.0571%
<8103> 明和産　　　　　　　4544300 　1105164.86　 133.27% -0.0296%
<3358> Trailhea　　18254900 　634723.68　 132.96% -0.1655%
<2557> SMDAMトピ　　　19820 　27390.576　 131.52% -0.0201%
<2338> クオンタムS　　　　7796600 　233718.22　 129.88% -0.0097%
<2515> NF外REIT　　　108643 　55935.004　 123.34% 0.0068%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

