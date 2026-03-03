*13:04JST エスプール---エスプールプラス、全国61施設目「わーくはぴねす農園」開設

エスプール＜2471＞は2日、子会社エスプールプラスが神奈川県横浜市に企業向け貸し農園「わーくはぴねす農園」の全国61施設目を開設すると発表した。

京急百貨店が所有する倉庫スペースを活用し、2026年4月の開園を予定している。

エスプールプラスは「一人でも多くの障がい者雇用を創出し、社会に貢献する」という理念のもと農園事業を展開しており、これまでに約720社が利用、4,900名超の障がい者が一般就労を実現している。職場定着率も約92％と高水準を維持している。法定雇用率の引き上げやサステナビリティ経営の浸透を背景に、就労の質や継続性への関心が高まるなか、知的・精神障がい者の雇用機会拡大を図る。

新農園「ソーシャルファーム わーくはぴねす農園 Plus 横浜第3」は横浜市金沢区福浦に開設し、約556坪の屋内型に216区画を設け、合計108名の雇用創出を見込む。今後は京急百貨店と連携し、収穫野菜の活用や地域支援活動も検討し、障がい者雇用と地域福祉の双方への貢献を目指す。《KM》