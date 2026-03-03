ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は大幅続落、ファーストリテが1銘柄で約182円分押し下げ

2026年3月3日 12:56

記事提供元：フィスコ

*12:56JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は大幅続落、ファーストリテが1銘柄で約182円分押し下げ
3日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり6銘柄、値下がり217銘柄、変わらず2銘柄となった。

日経平均は続落。1329.97円安の56727.27円（出来高概算14億2209万株）で前場の取引を終えている。

2日の米国株式市場はまちまち。ダウ平均は73.14ドル安の48904.78ドル、ナスダックは80.65ポイント高の22748.86で取引を終了した。イスラエルとの対イラン攻撃による地政学的リスクの高まりを警戒した海外の売りに連れ、寄り付き後、大幅安。中盤にかけ、ISM製造業景況指数が予想を上回ったほか、防衛やエネルギーが支え、相場は回復。半導体のエヌビディアなどハイテクの上昇でナスダックは上昇に転じた。ダウは下げを消せず、まちまちで終了。セクター別ではエネルギーやソフトウエア・サービスが上昇した一方、消費者サービスが下落した。

米株式市場の動向を横目に、3日の日経平均は327.44円安の57729.80円と続落して取引を開始した。前場序盤はイスラエルとの対イラン攻撃による地政学的リスクの高まりを受け売り先行の展開となり、特にグロース系中心の売り圧力が強まった。ただ、寄付き後に日経平均VIの上昇や出来高の増加を背景に一段安を回避する動きとなり、午前中の取引時間を通じて下値の堅さが意識される局面もあった。外国為替市場ではドル・円が円安基調で推移し輸出関連株の支えとなった。需給面では大型売買を伴う売り注文が目立ったものの、買い戻しも入り、前場終盤にかけて指数水準は下げ幅を縮める展開となった。

個別では、三菱商＜8058＞、リクルートHD＜6098＞、レゾナック＜4004＞、豊田通商＜8015＞、古河電＜5801＞、東ガス＜9531＞などの銘柄が上昇。

一方、ファーストリテ＜9983＞、TDK＜6762＞、東エレク＜8035＞、アドバンテスト＜6857＞、ファナック＜6954＞、トヨタ＜7203＞、ソフトバンクG＜9984＞、ソニーG＜6758＞、イビデン＜4062＞、信越化＜4063＞、京セラ＜6971＞、コナミG＜9766＞、ダイキン＜6367＞、中外薬＜4519＞、村田製<6981>などの銘柄が下落。

東証33業種では全ての業種が下落基調となった。特に石油・石炭製品、輸送用機器、電気機器、繊維製品など景気敏感株中心に下げ幅が大きく、機械や化学、食料品なども前日比で軟調となった。一方で倉庫・運輸関連業や卸売業など一部で下落幅が小さく、他業種に比べて比較的堅調さを保つ業種もみられた。

値下がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞となり1銘柄で日経平均を約182円押し下げた。同2位はTDK＜6762＞となり、東エレク＜8035＞、アドバンテスト＜6857＞、ファナック＜6954＞、トヨタ＜7203＞、ソフトバンクG＜9984＞などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップは三菱商＜8058＞となり1銘柄で日経平均を約16円押し上げた。同2位はリクルートHD＜6098＞となり、レゾナックHD＜4004＞、豊田通商＜8015＞、古河電工＜5801＞、東京ガス＜9531＞がつづいた。

*11:30現在


日経平均株価 　56727.27(-1329.97)

値上がり銘柄数 6(寄与度+35.98)
値下がり銘柄数 217(寄与度-1365.95)
変わらず銘柄数 2


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜8058＞　三菱商事　　　　　　　5490　 166　 16.65
＜6098＞　リクルートHD　　　　 6824　 136　 13.64
＜4004＞　レゾナックHD　　　　 13115　 625　 2.09
＜8015＞　豊田通商　　　　　　　6967　 19　 1.91
＜5801＞　古河電気工業　　　　 30200　 380　 1.27
＜9531＞　東京瓦斯　　　　　　　7753　 64　 0.43


○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜9983＞　ファーストリテ　　　 65480　 -2270 -182.10
＜6762＞　TDK　　　　　　　　2146　-190.5　-95.51
＜8035＞　東エレク　　　　　　 42620　 -910　-91.25
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 25600　 -200　-53.48
＜6954＞　ファナック　　　　　　6667　 -298　-49.80
＜7203＞　トヨタ自動車　　　　　3737　 -207　-34.60
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　 4004　 -42　-33.69
＜6758＞　ソニーG　　　　　　　 3413　 -180　-30.08
＜4062＞　イビデン　　　　　　　8946　 -422　-28.21
＜4063＞　信越化　　　　　　　　6163　 -160　-26.74
＜6971＞　京セラ　　　　　　　　2678　 -92.5　-24.73
＜9766＞　コナミG　　　　　　　19800　 -695　-23.23
＜6367＞　ダイキン工業　　　　 19415　 -690　-23.06
＜4519＞　中外製薬　　　　　　　9925　 -220　-22.06
<6981>　村田製作所　　　　　　3792　 -273　-21.90
<6988>　日東電工　　　　　　　3446　 -111　-18.55
<7269>　スズキ　　　　　　　　2167　 -98.5　-13.17
<7832>　バンナムHD　　　　　 4074　 -128　-12.84
<4506>　住友ファーマ　　　　　2043　 -379　-12.67
<7735>　SCREEN　　　　　21295　 -945　-12.63《CS》

