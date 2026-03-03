*12:56JST サイバーセキュリティクラウド---ダブルバガー候補、新中計を発表したクオリティグロース

サイバーセキュリティクラウド＜4493＞は、好調な2025年12月期決算と同時に、2030年12月期を最終年度とする新中期経営計画を発表した。最終年度のPER15倍でも時価総額で400億円を上回り、成長率および類似企業のPERの状況から30倍程度が置けるのであれば1,000億円近い時価総額が試算されることになる（現在174億円）。

同社はWebサイトやWebアプリケーションをサイバー攻撃から防御するクラウド型セキュリティサービスを提供する企業だ。主力領域はWAF（Web Application Firewall：Webアプリケーションへの不正アクセスを検知・遮断する仕組み）であり、国内では自社開発プロダクトを軸に展開する数少ない専業プレイヤーとしてポジションを確立している。主力サービス「攻撃遮断くん」は、Webトラフィック量に応じた課金型モデルを採用しており、顧客の事業成長とともに同社の売上が拡大する構造を持つ点が特徴だ。

事業面では、「攻撃遮断くん」に加え、クラウドWAFの自動運用を可能にする「WafCharm」、さらに運用まで含めて一括提供するフルマネージドセキュリティサービス「CloudFastener」を展開している。これにより、単なるセキュリティ製品の提供にとどまらず、運用負荷を嫌う企業ニーズを取り込む形で付加価値を高めている。直近では、WafCharmおよびCloudFastenerが好調に推移しており、ストック型収益の積み上がりが進んでいる点が注目される。

WAF自動運用サービス「WafCharm」において、WAFログの保存期間を柔軟に設定できる「WAFログストレージ機能」と、アクセスをユースケースに応じて分類・判別し、不審なアクセスを容易に特定できる「Log Intelligenceオプション」の提供を開始した。運用負荷の軽減に加え、ログ活用の高度化を図ることで、セキュリティ運用の実効性向上と付加価値拡大を狙う。

2025年12月期は売上高が前期比31.8%増の5,084百万円、営業利益が同42.5%増の1,102百万円となり、事前予想かつ2021年策定目標（売上高5,000百万円、営業利益1,000百万円）を上回っての着地となった。ARR（年間経常収益）は前期比22.0%増の49.9億円、攻撃遮断くんとWafCharmの解約率は概ね1%程度で安定的に推移するなど、好調な推移を確認できた。2026年12月期は売上高で前期比18.0%増の6,000百万円、営業利益で同8.8%増の1,200百万円が見込まれている。当該予想はオーガニック成長のみを前提とし、M&Aは上振れ要素として位置付けとなる。

市場環境を見ると、企業のクラウド活用が進展する中で、Webアプリケーションを狙った攻撃は増加傾向にあり、WAF需要は中長期的に底堅い。競合には海外製品が多く、国内ではそれらを代理販売・運用する事業者が多い中、同社は自社開発プロダクトを保有している点が差別化要因となっている。特にWafCharmは自動運用という独自性を持ち、競合が限定的な領域とされている。

新たに策定された中期経営計画では、2030年12月期の売上高20,000百万円、営業利益4,000百万円という目標が示された。顧客基盤を活かしLTVを最大化、AIが加速させるサイバーセキュリティ市場の構造変化を追い風に、アプリケーションセキュリティ領域のNo.1ポジションを確立する。大口顧客数の増加（2021年末13社→2025年末48社）、クロスセル拡大を可能にする顧客基盤（同4,229社→6,971社）を基盤に、従来の主戦場であったWAFを起点に、アプリケーション領域内で事業ドメインを拡張、サイバーセキュリティ市場の中でも成長率の高い領域で、さらなる成長を遂げ、プライム上場を目指す。

株主還元については、2026年12月期に年間配当6円を予定しており、前期比1円の増配となる。現時点では成長投資を優先する段階にあり、配当利回りは高くないものの、将来的には利益成長に応じた還元余地が広がる可能性がある。高い成長率と収益性を兼ね備えたWebセキュリティ企業として、引き続き中長期視点での成長持続性が注目される。《KM》