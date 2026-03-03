*12:24JST 東京為替：ドル・円は反落、円売りの後退で

3日午前の東京市場でドル・円は反落。中東情勢の不透明感から有事のドル買いが継続しており、一時157円59銭まで上値を伸ばした。ただ、日経平均株価の急落で円売りは大きく後退。また、片山財務相の円安牽制を受けた円買いが下押し圧力となった。

ここまでの取引レンジは、ドル・円は157円18銭から157円59銭、ユ-ロ・円は183円81銭から184円33銭、ユ-ロ・ドルは1.1686ドルから1.1706ドル。

【要人発言】

・ネタニヤフ・イスラエル首相

「イランへの行動はしばらく続くかもしれないが、何年もかかることはない」

「イランの政権交代の最終的な判断は国民に委ねられる」

・片山財務相

「緊張感を持って対応、日米覚書には介入も含まれている」

「各国のカウンターパートと緊密に連携し、必要であれば対応する」

【経済指標】

・日・1月失業率：2.7％（予想：2.6％、12月：2.6％）

・日・1月有効求人倍率：1.18倍（予想：1.20倍、12月：1.19倍→1.20倍）

・豪・10-12月期経常収支：-211億豪ドル（7-9月期：-166億豪ドル→-183億豪ドル）《TY》