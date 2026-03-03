*12:22JST 三陽商会---自己株式取得状況と自己株式消却完了を報告

三陽商会＜8011＞は2日、2025年12月26日開催の取締役会において決議した自己株式の取得について、2026年2月1日から2月28日までの期間で実施した状況(途中経過)を公表した。対象は同社普通株式で、当該期間中に取得した株式の総数は19,400株、株式の取得価額の総額は83,368,000円となった。これは、同取締役会決議に基づき取得可能な総数500,000株・取得価額20億円を上限とする枠組みの下での進捗状況を示すものである。

取得方法は東京証券取引所における市場買付であり、取得期間は2026年1月19日から2026年8月31日までの予定である。なお、取得状況の累計は、2月28日現在で取得済株式数19,400株・取得価額83,368,000円となり、2月1日から2月28日までの期間で実施した状況と同数値となっている。

あわせて、2026年2月16日開催の取締役会決議に基づく自己株式の消却が、2026年2月27日付で完了したことを発表した。消却した株式は同社普通株式83,900株で、消却前の発行済株式総数に対する割合は0.8％に相当する。消却の実行後、発行済株式総数は10,197,034株となった。《KM》