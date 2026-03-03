関連記事
ZETA ファッション通販サイト「GRL（グレイル）」がハッシュタグ活用エンジン「ZETA HASHTAG」を導入
*10:31JST ZETA---ファッション通販サイト「GRL（グレイル）」がハッシュタグ活用エンジン「ZETA HASHTAG」を導入
ZETA＜6031＞は3日、同社が提供するハッシュタグ活用エンジン「ZETA HASHTAG」が、アートデコ（本社：大阪府大阪市）が運営するレディースファッション通販サイト「GRL（グレイル）」に導入されたことを発表した。
アートデコは「リアル店舗に劣らない品質、ブランディング」をスローガンに、若年層をメインターゲットとしたレディースカジュアルファッションの販売および物流事業を展開している。運営するレディースファッション通販サイト「GRL」は、約250万人が利用する国内最大級のファストファッション通販サイトである。
アートデコが運営する「GRL」にZETAが提供するハッシュタグ活用エンジン「ZETA HASHTAG」が導入され、サイト内のUX向上を支援している。同サイト内にはすでにEC商品検索・サイト内検索エンジン「ZETA SEARCH」が導入されており、両製品を通してCXや回遊率の向上をサポートしている。
「ZETA CXシリーズ」は、相互に補完・強化することで導入効果を高め、クロスセルの機会を創出する。大手企業を中心に複数製品での導入が進んでおり、ECサイト内における回遊率・コンバージョン向上など効果が確認されている。
同社はAIを活用したデータ解析の強みを活かし、今後もユーザーおよびECサイト運営企業に有益なサービスを提供する。《KM》
