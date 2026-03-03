ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（9時台）～ビーマップ、ダイドリミなどがランクイン

2026年3月3日 10:05

*10:05JST 出来高変化率ランキング（9時台）～ビーマップ、ダイドリミなどがランクイン
ビーマップ＜4316＞がランクイン（9時45分時点）。大幅高。前日取引終了後に、人工
ダイヤモンド材料に関する海外顧客からの受注案件について初回ロットの納品を完
了したと発表しており、買い手掛かり材料となっているようだ。先端産業用途向け
高純度人工ダイヤモンド材料の供給案件で、デバイスグレードの人工ダイヤモンド1
800カラットを米国ニューヨーク州の顧客向けに納品した。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[3月3日　9:45　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜381A＞ iF米債35　　　 322833 　61144.911　 341.86% 0.0013%
＜383A＞ MXSSP500　　51392 　4534.858　 338.56% 0.0094%
＜4216＞ 旭有機材　　　　　　321300 　191868　 271.19% 0.1496%
＜2620＞ iS米債13　　　　355310 　43500.082　 233.49% 0.0019%
＜2568＞ 上場NSQ　　　　　110111 　95966.479　 231.54% 0.0155%
＜2569＞ 上場NSQヘ　　　　84568 　43023.266　 218.31% 0.012%
＜1348＞ MXSトピクス　　　512768 　279589.346　 208.14% -0.0108%
＜2323＞ fonfun　　　　845200 　52272.9　 207.81% 0.0759%
＜4814＞ ネクストウェア　　　465800 　22814.42　 157.86% 0.0151%
＜3205＞ ダイドリミ　　　　　1903300 　565923.66　 93.64% -0.2345%
＜3358＞ Trailhea　　12516000 　634723.68　 92.76% -0.0066%
＜4274＞ 細谷火　　　　　　　583800 　539680.44　 88.15% 0.1415%
＜1487＞ 上米債HE　　　　　11613 　64336.479　 73.92% -0.0059%
＜5985＞ サンコール　　　　　1327900 　950769.08　 72.77% 0.1578%
＜1618＞ NFエネ資源　　　　10126 　185268.556　 61.8% -0.0275%
＜2338＞ クオンタムS　　　　4083400 　233718.22　 58.26% 0.1941%
＜4182＞ 三菱ガス　　　　　　2511800 　7547829.9　 54.27% 0.0962%
＜1689＞ ガスETF　　　　　204839 　104245.84　 51.34% 0.0173%
＜4316＞ ビーマップ　　　　　364900 　372222.04　 47.81% 0.1095%
＜4813＞ ACCESS　　　　206600 　82136.36　 44.18% 0.0098%
<6201> 豊田織機　　　　　　1742900 　21754774.8　 40.66% 0.0002%
<2315> CAICA D　　　3413100 　197211.8　 39.88% 0.047%
<8103> 明和産　　　　　　　2000500 　1105164.86　 39.76% -0.0228%
<9324> 安田倉庫　　　　　　274800 　509255.92　 39.42% -0.0119%
<2734> サーラ　　　　　　　190300 　150427.24　 37.82% -0.0458%
<2016> iF米710H　　　227771 　242994.296　 30.39% -0.0048%
<1960> サンテック　　　　　59500 　71635.26　 28.98% 0.053%
<5408> 中山鋼　　　　　　　464800 　219768.34　 28.48% 0.0379%
<7713> シグマ光機　　　　　85500 　165211.84　 23.38% 0.1191%
<6696> トラースOP　　　　668800 　412356.72　 18.28% 0.0616%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》

