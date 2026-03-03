関連記事
出来高変化率ランキング（9時台）～ビーマップ、ダイドリミなどがランクイン
ビーマップ＜4316＞がランクイン（9時45分時点）。大幅高。前日取引終了後に、人工
ダイヤモンド材料に関する海外顧客からの受注案件について初回ロットの納品を完
了したと発表しており、買い手掛かり材料となっているようだ。先端産業用途向け
高純度人工ダイヤモンド材料の供給案件で、デバイスグレードの人工ダイヤモンド1
800カラットを米国ニューヨーク州の顧客向けに納品した。
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月3日 9:45 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜381A＞ iF米債35 322833 61144.911 341.86% 0.0013%
＜383A＞ MXSSP500 51392 4534.858 338.56% 0.0094%
＜4216＞ 旭有機材 321300 191868 271.19% 0.1496%
＜2620＞ iS米債13 355310 43500.082 233.49% 0.0019%
＜2568＞ 上場NSQ 110111 95966.479 231.54% 0.0155%
＜2569＞ 上場NSQヘ 84568 43023.266 218.31% 0.012%
＜1348＞ MXSトピクス 512768 279589.346 208.14% -0.0108%
＜2323＞ fonfun 845200 52272.9 207.81% 0.0759%
＜4814＞ ネクストウェア 465800 22814.42 157.86% 0.0151%
＜3205＞ ダイドリミ 1903300 565923.66 93.64% -0.2345%
＜3358＞ Trailhea 12516000 634723.68 92.76% -0.0066%
＜4274＞ 細谷火 583800 539680.44 88.15% 0.1415%
＜1487＞ 上米債HE 11613 64336.479 73.92% -0.0059%
＜5985＞ サンコール 1327900 950769.08 72.77% 0.1578%
＜1618＞ NFエネ資源 10126 185268.556 61.8% -0.0275%
＜2338＞ クオンタムS 4083400 233718.22 58.26% 0.1941%
＜4182＞ 三菱ガス 2511800 7547829.9 54.27% 0.0962%
＜1689＞ ガスETF 204839 104245.84 51.34% 0.0173%
＜4316＞ ビーマップ 364900 372222.04 47.81% 0.1095%
＜4813＞ ACCESS 206600 82136.36 44.18% 0.0098%
<6201> 豊田織機 1742900 21754774.8 40.66% 0.0002%
<2315> CAICA D 3413100 197211.8 39.88% 0.047%
<8103> 明和産 2000500 1105164.86 39.76% -0.0228%
<9324> 安田倉庫 274800 509255.92 39.42% -0.0119%
<2734> サーラ 190300 150427.24 37.82% -0.0458%
<2016> iF米710H 227771 242994.296 30.39% -0.0048%
<1960> サンテック 59500 71635.26 28.98% 0.053%
<5408> 中山鋼 464800 219768.34 28.48% 0.0379%
<7713> シグマ光機 85500 165211.84 23.38% 0.1191%
<6696> トラースOP 668800 412356.72 18.28% 0.0616%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》
