*08:08JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低い見通し

ユーロ・ドルは、1.2349ドル（2021/01/06）まで買われた後、0.9536（2022/09/28）まで下落したが、米国の利下げや米ドル建て資産に対する信頼感の低下などを背景に2026年1月にかけて1.2081ドルまで戻している。一方、ユーロ・円は114円43銭（2020/5/29）まで値を下げた後は緩やかに上昇し、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行などによって186円87銭（2026/1/30）まで買われている。中東地域における地政学的リスクの高まりを受けて、リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低いとみられる。

【ユーロ売り要因】

・中東情勢の悪化

・米国金利の先安観後退

・米長期金利の高止まり

【ユーロ買い要因】

・日本の財政悪化懸念

・高市政権は日銀による利上げに否定的

・ECBの政策金利は年内上昇の可能性《CS》