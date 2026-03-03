ストライダーズ、株主優待を拡充、ZIPAIRと提携し航空券相当ポイント付与

■10万ポイントを半期10名に抽選付与、成田ホテル1泊特典も

ストライダーズ<9816>(東証スタンダード)は3月2日、株主優待制度の拡充を発表した。2月6日に公表した2026年度からの株主優待制度導入に続く追加施策であり、同日開催の取締役会で決議した。既存株主に加え、より多くの投資家に同社株式への投資を検討してもらうことを目的とし、優待の魅力向上と株式の認知・理解の拡大を図る。

拡充策の柱は、同日付で業務提携を締結した株式会社ZIPAIR Tokyoとの連携である。成田空港を起点に中長距離国際線を運航する同社の航空券に転換可能な10万ポイントを、半期ごとに抽選で10名に付与する。10万ポイントは現行で米国線片道、アジア線往復、韓国線ペア往復に相当する。当選者のうち海外へ出発する希望者には、成田ゲートウェイホテルで1泊無料宿泊の特典も用意する。

対象は毎年3月末日および9月末日時点で1単元(100株)以上を保有する株主で、年2回実施する。今回の拡充は2026年3月末日現在の株主名簿に記載または記録された株主から適用する。応募方法や抽選方法などの詳細は、別途案内する招集通知等で公表する予定である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

