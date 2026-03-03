ブランジスタ、年間配当65円へ上方修正、予想配当利回り8.6%に上昇

■特別配当50円を分割実施

ブランジスタ<6176>(東証スタンダード)は3月2日、2026年9月期の配当予想の修正を発表した。取締役会で特別配当の実施と中間配当の導入を決議し、3月31日を基準日とする中間配当を予定する。

配当は、特別配当50円を中間25円、期末25円に分割する内容に改める。これにより年間配当金は、普通配当15円と合わせ1株当たり65円(中間25円、期末40円)となる見通しである。3月2日現在の予想配当利回りは約8.6%で、TOKYO PRO Marketを除く国内上場企業の予想配当利回りランキングで第1位に相当する水準とする。

背景には、2月13日に公表した通期連結業績予想の上方修正および特別利益計上がある。投資有価証券の売却で創出した資金を、プロモーション支援事業のシェア拡大や機動的なM&Aなどの成長投資に充てるとともに、株主へ積極的かつ早期に還元する方針である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

