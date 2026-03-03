*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1加地テック、旭有機材、メイコーなど

銘柄名<コード>2日終値⇒前日比

ヴィアHD＜7918＞ 116 +6

株主優待制度を一部変更。

加地テック＜6391＞ 4500 +700

26年3月期業績予想を上方修正。増配予想も発表。

セキド＜9878＞ 575 -44

26年3月期業績予想を下方修正。

ピーエス＜1871＞ 3535 +110

26年3月期業績と配当予想を上方修正。

ブイキューブ＜3681＞ 126 -11

25年12月期決算発表を再延期。

キタック＜4707＞ 337 -24

第1四半期営業利益41.7％減。

旭有機材＜4216＞ 6080 +1000

目立った材料ないがM&A思惑などか。

メイコー＜6787＞ 25510 +3550

宇宙関連分野における基板の販売拡大期待も。

ヨドコウ＜5451＞ 1651 +208

純利益予想の上方修正に伴い配当金も引き上げ。

ユニチカ＜3103＞ 1951 +33

値動きの軽さから短期資金の値幅取り対象にも。

古河電気工業＜5801＞ 29820 +1720

SMBC日興証券の目標株価引き上げを材料視。

石油資源開発＜1662＞ 2669 +284

原油高メリット銘柄の一角として買われる。

SWCC＜5805＞ 17400 +1950

中期計画の発表も材料視される。

東京計器＜7721＞ 9210 +440

防衛関連の一角として資金が向かう展開。

セイコーグループ＜8050＞ 14060 +810

大和証券では投資判断を格上げ。

ディー・エヌ・エー＜2432＞ 2764 +104

大規模な自社株買いの実施を発表。

ソラスト＜6197＞ 1016 +64

特に材料ないがM&A思惑など再燃か。

東邦チタニウム＜5727＞ 3040 +249

JX金属との株式交換比率睨んだ動きが続く。

フジクラ＜5803＞ 28425 +1660

SMBC日興証券では目標株価を引き上げ。

DIC＜4631＞ 4624 +195

野村證券では投資判断を格上げ。

川崎汽船<9107> 2660 +147

ホルムズ海峡封鎖による海運市況の上昇期待が手掛かり。

INPEX<1605> 4031 +231

イラン攻撃を受けて原油先物価格が急伸。

ZOZO<3092> 1166 +27

シティグループ証券では投資判断を格上げ。

住友電気工業<5802> 10865 +490

2日は電線株が一斉高の流れとなる。

オプトラン<6235> 3490 +100

決算発表以降は上値追いの流れが継続で。

筑波銀行<8338> 665 -44

米金融関連株安の流れ波及で銀行株が大幅下落。

住友ゴム工業<5110> 2574 -207.5

タイヤ各社には原油高によるコスト増への懸念先行。

栃木銀行<8550> 959 -58

地銀株が総じて下落率上位に。

北洋銀行<8524> 1044 -54

米金融株安で地銀株も一斉安に。

野村<8604> 1354.5 -98

金融システム不安の流れが波及する形で。

芝浦メカトロニクス<6590> 5590 -190

半導体製造装置株の中でもボラティリティ高く。《CS》