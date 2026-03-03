関連記事
前日に動いた銘柄 part1加地テック、旭有機材、メイコーなど
銘柄名<コード>2日終値⇒前日比
ヴィアHD＜7918＞ 116 +6
株主優待制度を一部変更。
加地テック＜6391＞ 4500 +700
26年3月期業績予想を上方修正。増配予想も発表。
セキド＜9878＞ 575 -44
26年3月期業績予想を下方修正。
ピーエス＜1871＞ 3535 +110
26年3月期業績と配当予想を上方修正。
ブイキューブ＜3681＞ 126 -11
25年12月期決算発表を再延期。
キタック＜4707＞ 337 -24
第1四半期営業利益41.7％減。
旭有機材＜4216＞ 6080 +1000
目立った材料ないがM&A思惑などか。
メイコー＜6787＞ 25510 +3550
宇宙関連分野における基板の販売拡大期待も。
ヨドコウ＜5451＞ 1651 +208
純利益予想の上方修正に伴い配当金も引き上げ。
ユニチカ＜3103＞ 1951 +33
値動きの軽さから短期資金の値幅取り対象にも。
古河電気工業＜5801＞ 29820 +1720
SMBC日興証券の目標株価引き上げを材料視。
石油資源開発＜1662＞ 2669 +284
原油高メリット銘柄の一角として買われる。
SWCC＜5805＞ 17400 +1950
中期計画の発表も材料視される。
東京計器＜7721＞ 9210 +440
防衛関連の一角として資金が向かう展開。
セイコーグループ＜8050＞ 14060 +810
大和証券では投資判断を格上げ。
ディー・エヌ・エー＜2432＞ 2764 +104
大規模な自社株買いの実施を発表。
ソラスト＜6197＞ 1016 +64
特に材料ないがM&A思惑など再燃か。
東邦チタニウム＜5727＞ 3040 +249
JX金属との株式交換比率睨んだ動きが続く。
フジクラ＜5803＞ 28425 +1660
SMBC日興証券では目標株価を引き上げ。
DIC＜4631＞ 4624 +195
野村證券では投資判断を格上げ。
川崎汽船<9107> 2660 +147
ホルムズ海峡封鎖による海運市況の上昇期待が手掛かり。
INPEX<1605> 4031 +231
イラン攻撃を受けて原油先物価格が急伸。
ZOZO<3092> 1166 +27
シティグループ証券では投資判断を格上げ。
住友電気工業<5802> 10865 +490
2日は電線株が一斉高の流れとなる。
オプトラン<6235> 3490 +100
決算発表以降は上値追いの流れが継続で。
筑波銀行<8338> 665 -44
米金融関連株安の流れ波及で銀行株が大幅下落。
住友ゴム工業<5110> 2574 -207.5
タイヤ各社には原油高によるコスト増への懸念先行。
栃木銀行<8550> 959 -58
地銀株が総じて下落率上位に。
北洋銀行<8524> 1044 -54
米金融株安で地銀株も一斉安に。
野村<8604> 1354.5 -98
金融システム不安の流れが波及する形で。
芝浦メカトロニクス<6590> 5590 -190
半導体製造装置株の中でもボラティリティ高く。《CS》
