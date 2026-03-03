ティーケーピー、商号を「TKP」に変更へ、月株主総会で定款変更付議

■企業ロゴと表記を統一、国内外で認知度向上狙う

ティーケーピー<3479>(東証グロース)は3月2日、商号の変更及び定款一部変更を発表した。2026年5月29日開催予定の第21回定時株主総会に定款変更を付議し、承認を条件として商号を変更する決議を取締役会で行った。

変更理由は、企業ロゴと商号表記の統一によるブランド価値の一層の向上と、日本国内のみならず国内外における認知度のさらなる向上にある。従来より多くのステークホルダーに認知されてきたロゴとの整合性を高める狙いだ。

商号は「株式会社ティーケーピー」から「株式会社TKP」へ変更する。英文表記は「TKP Corporation」で変更はない。定款変更の効力発生日は2026年6月1日で、同日付で商号変更が発効する予定である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【株式市場特集】ＩＰＯ株にリベンジ相場の兆し、６６社の希少性が投資家心理を刺激（2025/12/22）

・【株式市場特集】円高メリット株に再注目、出遅れ紙・パ株に掉尾の一振（2025/12/15）

・【株式市場特集】金先物高騰で「ジパング」再生、産金・都市鉱山・リユース株に年末ラリーの主役（2025/12/8）

・京都ヒューマノイドアソシエーションに３社が新規参画、純国産ヒューマノイドロボット開発の体制を強化（2025/12/3）

