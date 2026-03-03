*04:36JST [通貨オプション]OP買い加速、リスク警戒感が高まる

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが一段と強まった。

リスクリバーサルはまちまち。短期物でドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが加速。3カ月物以降はほぼ変わらず。

■変動率

・1カ月物8.89％⇒9.53％（08年＝31.044％）

・3カ月物9.16％⇒9.40％（08年＝31.044％）

・6カ月物9.36％⇒9.53％（08年＝23.92％）

・1年物9.43％⇒9.56％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）

・1カ月物＋1.29％⇒＋1.37％（08年10/27＝+10.63％）

・3カ月物＋1.25％⇒＋1.25％（08年10/27＝+10.65％）

・6カ月物＋0.95％⇒＋0.95％（08年10/27＝＋10.70％)

・1年物＋0.51％⇒＋0.50％（08年10/27＝+10.71％）《KY》