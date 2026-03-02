関連記事
東証グロ－ス指数は反落、中東情勢受けてリスク回避
東証グロース市場指数 999.05 -12.00／出来高 2億9963万株／売買代金 1704億円東証グロース市場250指数 768.64 -9.06／出来高 1億9747万株／売買代金 1477億円
本日のグロース市場では、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって反落。値上がり銘柄数は130、値下がり銘柄数は444、変わらずは28。
2月27日の米国市場でダウ平均は521.28ドル安の48977.92ドル、ナスダックは210.17ポイント安の22668.21で取引を終了。生産者物価指数（PPI）が予想以上の伸びとなり早期利下げ期待が後退、さらに地政学的リスク上昇を警戒し、寄り付き後、下落。人工知能（AI）過剰投資懸念が根強く、エヌビディア（NVDA）などハイテクが売られた他、クレジット懸念も更なる重しとなり相場は下落した。トランプ大統領が記者団の質問に、イランとの協議に満足していないとこたえると軍事行動などを警戒し、一段安。終日軟調に推移し終了した。
こうした米国市場の流れもあって、東証グロース市場指数は下落してスタート。一時985.38ptまで下げる場面もあったが、売り一巡後は下げ渋る展開に。ただ前場中頃から前引けにかけて軟化。後場には再度下げ渋ったものの、1005ptは突破しきれず終えている。
個別では、15.04％安となったモンスターラボ＜5255＞が下落率トップに。3.60億円の黒字見通しから一転して、1.87億円の赤字着地が嫌気された。売買代金上位銘柄では、GNI＜2160＞、トライアル＜141A＞などが下落。その他値下がり率上位銘柄では、シンバイオ製薬＜4582＞、クオリプス＜4894＞、アクアライン＜6173＞などがランクイン。
一方、23.40％高となったファンデリー＜3137＞が上昇率トップに。26年3月期業績予想の利益引き上げが材料視された。売買代金上位銘柄では、パワーエックス＜485A＞、Syns＜290A＞などが上昇。その他値上がり率上位銘柄では、Welby＜4438＞、アーキテクツSJ＜6085＞、技術承継機構＜319A＞などがランクイン。
なお、東証グロース市場Core指数の構成銘柄では、サンバイオ＜4592＞やフリー＜4478＞、シーユーシー＜9158＞などが下落した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 3137|ファンデリー | 290| 55| 23.40|
2| 4438|Ｗｅｌｂｙ | 445| 80| 21.92|
3| 6085|アキテクツＳＪ | 2391| 400| 20.09|
4| 485A|パワーエックス | 4540| 700| 18.23|
5| 319A|技術承継機構 | 13630| 1610| 13.39|
6| 504A|イノバセル | 1070| 116| 12.16|
7| 5597|ブルーイノベ | 1693| 160| 10.44|
8| 2321|ソフトフロン | 225| 21| 10.29|
9| 6696|トラースＯＰ | 438| 39| 9.77|
10| 5870|ナルネット | 1123| 90| 8.71|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 5255|モンスターラボ | 113| -20| -15.04|
2| 4582|シンバイオ製薬 | 147| -15| -9.26|
3| 4894|クオリプス | 7350| -730| -9.03|
4| 6173|アクアライン | 160| -15| -8.57|
5| 198A|ポストプライム | 227| -21| -8.47|
6| 190A|Ｃｈｏｒｄｉａ | 153| -14| -8.38|
7| 4597|ソレイジア | 34| -3| -8.11|
8| 4596|窪田製薬ＨＤ | 217| -19| -8.05|
9| 4199|ワンプラ | 1131| -93| -7.60|
10| 462A|ファンディーノ | 941| -77| -7.56|《FA》
