3月2日本国債市場：債券先物は133円24銭で取引終了
3月2日本国債市場：債券先物は133円24銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2026年3月限
寄付133円20銭 高値133円32銭 安値132円86銭 引け133円24銭
2年 1.182％
5年 1.525％
10年 2.059％
20年 2.875％
2日の債券先物3月限は133円20銭で取引を開始し、133円24銭で引けた。
＜米国債概況＞
2年債は3.39％、10年債は3.96％、30年債は4.65％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.64％、英国債は4.23％、オーストラリア10年債は4.63％、NZ10年債は4.33％近辺で推移。（気配値）。
[本日の主要政治・経済イベント]
・18：00 ユーロ圏・2月製造業PMI改定値（速報値：50.8）
・18：30 英・2月製造業PMI改定値（速報値：52.0）
・23：45 米・2月製造業PMI改定値（速報値：51.2）
・24：00 米・2月ISM製造業景況指数（予想：51.7、1月：52.6）
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
