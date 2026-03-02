*16:02JST 3月2日本国債市場：債券先物は133円24銭で取引終了

[今日のまとめ]

＜円債市場＞

長期国債先物2026年3月限

寄付133円20銭 高値133円32銭 安値132円86銭 引け133円24銭

2年 1.182％

5年 1.525％

10年 2.059％

20年 2.875％



2日の債券先物3月限は133円20銭で取引を開始し、133円24銭で引けた。



＜米国債概況＞

2年債は3.39％、10年債は3.96％、30年債は4.65％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.64％、英国債は4.23％、オーストラリア10年債は4.63％、NZ10年債は4.33％近辺で推移。（気配値）。

[本日の主要政治・経済イベント]

・18：00 ユーロ圏・2月製造業PMI改定値（速報値：50.8）

・18：30 英・2月製造業PMI改定値（速報値：52.0）

・23：45 米・2月製造業PMI改定値（速報値：51.2）

・24：00 米・2月ISM製造業景況指数（予想：51.7、1月：52.6）



海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》